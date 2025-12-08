Голямата финансова рамка: Какво носи Бюджет 2026 за хората и бизнеса

Правителството одобри Законопроекта за държавния бюджет на България за 2026 г., както и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза 2026–2028 г., които отразяват новите икономически очаквания и ключови политики на кабинета. Документите са подготвени в евро, във връзка с въвеждането на единната валута от 1 януари 2026 г.
Бюджетът за 2026 г. е изграден в съответствие с първия Национален средносрочен фискално-структурен план за периода 2025–2028 г. и залага приоритет върху дългосрочната устойчивост на публичните финанси, създаване на предвидима инвестиционна среда и насърчаване на икономическия растеж.
Макрорамка и икономически прогнози
Според есенната макроикономическа прогноза на МФ:
- Ръстът на икономиката се очаква да достигне 2,7% през 2026 г., а през 2027–2028 г. – 2,5–2,4%.
- Инфлацията ще остане близка до нивата от 2025 г. – 3,5% през 2026 г., като намалява до 2,5% през 2028 г.
- Прогнозите са потвърдени от Фискалния съвет и съвпадат с очакванията на международни институции.
Бюджетното салдо по КФП е:
- Дефицит от 3,0% от БВП през 2026 г.
- 2,8% – през 2027 г.
- 2,4% – през 2028 г.
Държавен дълг и фискални резерви
Прогнозите за държавния дълг показват устойчив ръст, но в рамките на допустимото:
- 37,6 млрд. евро (31,3% от БВП) през 2026 г.
- 43,5 млрд. евро (34,2% от БВП) през 2027 г.
- 49,0 млрд. евро (36,6% от БВП) през 2028 г.
Максималният размер на новия дълг за 2026 г. е 10 млрд. евро, включително 3,2 млрд. евро по европейския отбранителен инструмент SAFE.
Фискалният резерв към края на 2026 г. трябва да бъде минимум 2,4 млрд. евро.
Доходи и осигуровки
От 1 януари 2026 г.:
- Минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се е 620,20 евро.
- Максималният осигурителен доход става 2 300 евро за 2026 г., като се увеличава до 2 659 евро през 2028 г.
- Минималната работна заплата нараства от 550,67 евро на 620,20 евро.
Данъчна политика и политики за приходи
Основен приоритет е стабилността на приходите и борбата с данъчните злоупотреби. Предвидени са:
- Разширяване на списъка със стоки с висок фискален риск.
- Електронно проследяване на транспортни средства, превозващи рискови стоки.
- Данъчни стимули за НИРД – допълнително признаване на 25% разходи и 25% увеличение на данъчната стойност на нематериални активи, създадени чрез развойна дейност.
- Продължаваща политика за увеличаване на акцизите върху тютюневите изделия.
- Запазване и разширяване на данъчните облекчения за деца.
- По-благоприятен режим за амортизация на електромобили.
- Увеличение на променливата част от таксата по Закона за хазарта от 20% на 22%.
Разходи и ключови социални политики
Общите разходи по КФП са:
- 54,05 млрд. евро през 2026 г.
- 55,09 млрд. евро през 2027 г.
- 58,01 млрд. евро през 2028 г.
Основни разходни мерки:
- Увеличение на минималната заплата до 620,20 евро.
- Осъвременяване на всички пенсии от 1 юли 2026 г. по швейцарското правило – между 7% и 8%.
- Увеличение на обезщетението за отглеждане на дете до 2 години – 460,17 евро.
- Увеличение на обезщетението за бащи при отглеждане на дете до 8 години – 460,17 евро.
- Повишение от 50% на 75% на компенсациите при неизползвани отпуски по КСО.
- 10% увеличение на разходите за персонал в бюджетната сфера.
- Стартиране на Програма за подкрепа на специализанти с бюджет 30 млн. евро.
Бюджетните взаимоотношения с общините нарастват до 5,077 млрд. евро, което е ръст от 11,3% спрямо 2025 г.
Оптимизация в администрацията
Правителството и общините трябва да намалят:
- най-малко 5 500 щатни бройки, които са трайно незаети повече от шест месеца.
Заплатите на част от административните ръководители се замразяват на нивата от 2025 г.
Инвестиции и капиталови разходи
През 2026 г. капиталовите разходи са 7,02 млрд. евро, от които:
- 3,165 млрд. евро – национално финансиране
- 3,855 млрд. евро – европейско (вкл. НПВУ)
Продължава Инвестиционната програма за общински проекти с общ бюджет до 920,3 млн. евро.
Социално осигуряване: пенсии и обезщетения
Средната пенсия през 2026 г. ще достигне 541,20 евро, ръст от 8,5%, което надвишава двойно прогнозната инфлация.
От 1 юли 2026 г.:
- Минималната пенсия става 346,87 евро.
- Социалната пенсия за старост също се увеличава.
Изискванията за пенсиониране през 2026 г.:
- Жени – 62 г. 6 месеца и 36 г. 10 месеца стаж
- Мъже – 64 г. 9 месеца и 39 г. 10 месеца стаж
Общите разходи за пенсии през 2026 г. са 13,421 млрд. евро (11,3% от БВП).
Бюджет на НЗОК за 2026 г.
Приходи и разходи: 5,288 млрд. евро
От тях:
- 3,153 млрд. евро – здравноосигурителни вноски
- 2,019 млрд. евро – трансфери
- 4,921 млрд. евро – здравноосигурителни плащания (ръст 8,5%)
Министерството на здравеопазването ще превежда 98,7 млн. евро за дейности извън задължителното осигуряване
БНТ и БНР с нови стандарти за час програма
Правителството утвърди нови нормативи за подготовка и разпространение на програми:
- БНТ – 1410 евро за час програма
- БНР – 353 евро за час
Нормативите за 2026 г. отчитат увеличението на минималната заплата и максималния осигурителен доход, както и необходимостта от актуализиране на възнагражденията на управителните съвети.