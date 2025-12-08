НА ЖИВО
          Голямата финансова рамка: Какво носи Бюджет 2026 за хората и бизнеса

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Правителството одобри Законопроекта за държавния бюджет на България за 2026 г., както и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза 2026–2028 г., които отразяват новите икономически очаквания и ключови политики на кабинета. Документите са подготвени в евро, във връзка с въвеждането на единната валута от 1 януари 2026 г.

          Бюджетът за 2026 г. е изграден в съответствие с първия Национален средносрочен фискално-структурен план за периода 2025–2028 г. и залага приоритет върху дългосрочната устойчивост на публичните финанси, създаване на предвидима инвестиционна среда и насърчаване на икономическия растеж.

          Макрорамка и икономически прогнози

          Според есенната макроикономическа прогноза на МФ:

          • Ръстът на икономиката се очаква да достигне 2,7% през 2026 г., а през 2027–2028 г. – 2,5–2,4%.
          • Инфлацията ще остане близка до нивата от 2025 г. – 3,5% през 2026 г., като намалява до 2,5% през 2028 г.
          • Прогнозите са потвърдени от Фискалния съвет и съвпадат с очакванията на международни институции.

          Бюджетното салдо по КФП е:

          • Дефицит от 3,0% от БВП през 2026 г.
          • 2,8% – през 2027 г.
          • 2,4% – през 2028 г.

          Държавен дълг и фискални резерви

          Прогнозите за държавния дълг показват устойчив ръст, но в рамките на допустимото:

          • 37,6 млрд. евро (31,3% от БВП) през 2026 г.
          • 43,5 млрд. евро (34,2% от БВП) през 2027 г.
          • 49,0 млрд. евро (36,6% от БВП) през 2028 г.

          Максималният размер на новия дълг за 2026 г. е 10 млрд. евро, включително 3,2 млрд. евро по европейския отбранителен инструмент SAFE.

          Фискалният резерв към края на 2026 г. трябва да бъде минимум 2,4 млрд. евро.

          Доходи и осигуровки

          От 1 януари 2026 г.:

          • Минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се е 620,20 евро.
          • Максималният осигурителен доход става 2 300 евро за 2026 г., като се увеличава до 2 659 евро през 2028 г.
          • Минималната работна заплата нараства от 550,67 евро на 620,20 евро.

          Данъчна политика и политики за приходи

          Основен приоритет е стабилността на приходите и борбата с данъчните злоупотреби. Предвидени са:

          • Разширяване на списъка със стоки с висок фискален риск.
          • Електронно проследяване на транспортни средства, превозващи рискови стоки.
          • Данъчни стимули за НИРД – допълнително признаване на 25% разходи и 25% увеличение на данъчната стойност на нематериални активи, създадени чрез развойна дейност.
          • Продължаваща политика за увеличаване на акцизите върху тютюневите изделия.
          • Запазване и разширяване на данъчните облекчения за деца.
          • По-благоприятен режим за амортизация на електромобили.
          • Увеличение на променливата част от таксата по Закона за хазарта от 20% на 22%.

          Разходи и ключови социални политики

          Общите разходи по КФП са:

          • 54,05 млрд. евро през 2026 г.
          • 55,09 млрд. евро през 2027 г.
          • 58,01 млрд. евро през 2028 г.

          Основни разходни мерки:

          • Увеличение на минималната заплата до 620,20 евро.
          • Осъвременяване на всички пенсии от 1 юли 2026 г. по швейцарското правило – между 7% и 8%.
          • Увеличение на обезщетението за отглеждане на дете до 2 години460,17 евро.
          • Увеличение на обезщетението за бащи при отглеждане на дете до 8 години – 460,17 евро.
          • Повишение от 50% на 75% на компенсациите при неизползвани отпуски по КСО.
          • 10% увеличение на разходите за персонал в бюджетната сфера.
          • Стартиране на Програма за подкрепа на специализанти с бюджет 30 млн. евро.

          Бюджетните взаимоотношения с общините нарастват до 5,077 млрд. евро, което е ръст от 11,3% спрямо 2025 г.

          Оптимизация в администрацията

          Правителството и общините трябва да намалят:

          • най-малко 5 500 щатни бройки, които са трайно незаети повече от шест месеца.

          Заплатите на част от административните ръководители се замразяват на нивата от 2025 г.

          Инвестиции и капиталови разходи

          През 2026 г. капиталовите разходи са 7,02 млрд. евро, от които:

          • 3,165 млрд. евро – национално финансиране
          • 3,855 млрд. евро – европейско (вкл. НПВУ)

          Продължава Инвестиционната програма за общински проекти с общ бюджет до 920,3 млн. евро.

          Социално осигуряване: пенсии и обезщетения

          Средната пенсия през 2026 г. ще достигне 541,20 евро, ръст от 8,5%, което надвишава двойно прогнозната инфлация.

          От 1 юли 2026 г.:

          • Минималната пенсия става 346,87 евро.
          • Социалната пенсия за старост също се увеличава.

          Изискванията за пенсиониране през 2026 г.:

          • Жени – 62 г. 6 месеца и 36 г. 10 месеца стаж
          • Мъже – 64 г. 9 месеца и 39 г. 10 месеца стаж

          Общите разходи за пенсии през 2026 г. са 13,421 млрд. евро (11,3% от БВП).

          Бюджет на НЗОК за 2026 г.

          Приходи и разходи: 5,288 млрд. евро
          От тях:

          • 3,153 млрд. евро – здравноосигурителни вноски
          • 2,019 млрд. евро – трансфери
          • 4,921 млрд. евро – здравноосигурителни плащания (ръст 8,5%)

          Министерството на здравеопазването ще превежда 98,7 млн. евро за дейности извън задължителното осигуряване

          БНТ и БНР с нови стандарти за час програма

          Правителството утвърди нови нормативи за подготовка и разпространение на програми:

          • БНТ – 1410 евро за час програма
          • БНР – 353 евро за час

          Нормативите за 2026 г. отчитат увеличението на минималната заплата и максималния осигурителен доход, както и необходимостта от актуализиране на възнагражденията на управителните съвети.

