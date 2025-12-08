НА ЖИВО
          - Реклама -
          „Храбри" вдигна флаг във Варна и промени историята на ВМС

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Тази сутрин във Военноморска база – Варна бе извършен тържествен военен ритуал по вдигането на военноморския флаг върху новия многофункционален модулен патрулен кораб „Храбри“, предаде кореспондентът на БГНЕС. С това корабът бе официално приет в състава на Военноморските сили.

          На церемонията присъстваха министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов, командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов и представители на военното ръководство.

          „Храбри“ е 90-метров, 2 300-тонен патрулен кораб, оборудван с модерна електроника, бойни системи и възможности за изпълнение на широк спектър от задачи.

          Министър Запрянов подчерта значението на проекта за развитието на страната:

          „Нашите Военноморски сили са използвали втора ръка кораби. Сега за първи път строим в България изцяло нов кораб.“

          По думите му това е ключово постижение за българската отбранителна индустрия:

          „Това е наистина един исторически ден за нашите Военноморски сили, пък аз бих казал и за страната и за въоръжените ни сили като цяло.“

          Министърът обяви, че България вече демонстрира способности в областта на високотехнологичното военно корабостроене:

          „България вече е способна да строи такива кораби. Ние имаме запитвания от съюзни държави и интерес към този проект.“

          Той увери, че първият етап от изграждането на „Храбри“ е напълно завършен и корабът вече е зачислен към Военноморските сили. Относно втория кораб Запрянов заяви:

          „Както е по програмата – догодина.“

          1. Браво сега Храбри,да вземе на буксир кораба в Ахтопол и го върне на Турция. Да такова майката на Зеленски и поиска санкции. Хайде.

