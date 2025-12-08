„Храбри“ вдигна флаг във Варна и промени историята на ВМС

Тази сутрин във Военноморска база – Варна бе извършен тържествен военен ритуал по вдигането на военноморския флаг върху новия многофункционален модулен патрулен кораб „Храбри“, предаде кореспондентът на БГНЕС. С това корабът бе официално приет в състава на Военноморските сили.
- Реклама -
На церемонията присъстваха министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов, командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов и представители на военното ръководство.
„Храбри“ е 90-метров, 2 300-тонен патрулен кораб, оборудван с модерна електроника, бойни системи и възможности за изпълнение на широк спектър от задачи.
Министър Запрянов подчерта значението на проекта за развитието на страната:
По думите му това е ключово постижение за българската отбранителна индустрия:
Министърът обяви, че България вече демонстрира способности в областта на високотехнологичното военно корабостроене:
Той увери, че първият етап от изграждането на „Храбри“ е напълно завършен и корабът вече е зачислен към Военноморските сили. Относно втория кораб Запрянов заяви:
Тази сутрин във Военноморска база – Варна бе извършен тържествен военен ритуал по вдигането на военноморския флаг върху новия многофункционален модулен патрулен кораб „Храбри“, предаде кореспондентът на БГНЕС. С това корабът бе официално приет в състава на Военноморските сили.
- Реклама -
На церемонията присъстваха министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов, командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов и представители на военното ръководство.
„Храбри“ е 90-метров, 2 300-тонен патрулен кораб, оборудван с модерна електроника, бойни системи и възможности за изпълнение на широк спектър от задачи.
Министър Запрянов подчерта значението на проекта за развитието на страната:
По думите му това е ключово постижение за българската отбранителна индустрия:
Министърът обяви, че България вече демонстрира способности в областта на високотехнологичното военно корабостроене:
Той увери, че първият етап от изграждането на „Храбри“ е напълно завършен и корабът вече е зачислен към Военноморските сили. Относно втория кораб Запрянов заяви:
Браво сега Храбри,да вземе на буксир кораба в Ахтопол и го върне на Турция. Да такова майката на Зеленски и поиска санкции. Хайде.