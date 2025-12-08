Иван Иванов: България влиза в новата финансова ера на ЕС с единна стратегия

Новата Многогодишна финансова рамка (МФР) на Европейския съюз за периода 2028–2034 г. предвижда съществена промяна в начина, по който държавите членки планират инвестициите си. Ключовият елемент е въвеждането на Национални и регионални планове за партньорство, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на публична дискусия „България и новият европейски бюджет /2028–2034/: цели и възможности“.
Плановете ще се разработват съвместно с местните и регионалните власти, социалните и икономическите партньори, организации на гражданското общество и други заинтересовани страни.
Според министъра предложеното увеличение на общия европейски бюджет и гаранциите за подкрепа към по-слабо развитите региони предоставят шанс България да запази и дори да увеличи инвестиционните средства за територии като Северозападна България, Родопите и Северния централен район.
Иванов посочи, че основен приоритет на МРРБ и през следващия програмен период остават инфраструктурните инвестиции:
Той подчерта значението на трансграничните програми Интеррег, които свързват регионите от двете страни на границите, и подчерта необходимостта България да защити тяхното бъдеще в рамките на новия бюджет.
В заключение министърът заяви:
Новата Многогодишна финансова рамка (МФР) на Европейския съюз за периода 2028–2034 г. предвижда съществена промяна в начина, по който държавите членки планират инвестициите си. Ключовият елемент е въвеждането на Национални и регионални планове за партньорство, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на публична дискусия „България и новият европейски бюджет /2028–2034/: цели и възможности“.
Плановете ще се разработват съвместно с местните и регионалните власти, социалните и икономическите партньори, организации на гражданското общество и други заинтересовани страни.
Според министъра предложеното увеличение на общия европейски бюджет и гаранциите за подкрепа към по-слабо развитите региони предоставят шанс България да запази и дори да увеличи инвестиционните средства за територии като Северозападна България, Родопите и Северния централен район.
Иванов посочи, че основен приоритет на МРРБ и през следващия програмен период остават инфраструктурните инвестиции:
Той подчерта значението на трансграничните програми Интеррег, които свързват регионите от двете страни на границите, и подчерта необходимостта България да защити тяхното бъдеще в рамките на новия бюджет.
Иван Иванов: България влиза в новата финансова ера на ЕС с единна стратегия.
G-n Иван Иванов, Моля ви не се правете на красиви и умни!? За каква ера говорите вие, еднодневките! Това е края на ЕС! Влезели той още по-директно във войната фон дер Лайен – капут! В долината на капутите всичко приключва. А Вие трябва да изкарвате , изработвате хляба си на друго място!! Това го казват не грешници като нас, а децата на България!
Фон дер сурдулица