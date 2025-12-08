НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 08.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Иван Иванов: България влиза в новата финансова ера на ЕС с единна стратегия

          1
          35
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Новата Многогодишна финансова рамка (МФР) на Европейския съюз за периода 2028–2034 г. предвижда съществена промяна в начина, по който държавите членки планират инвестициите си. Ключовият елемент е въвеждането на Национални и регионални планове за партньорство, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на публична дискусия „България и новият европейски бюджет /2028–2034/: цели и възможности“.

          „Ключовият акцент за програмен период 2028–2034 г. е новата архитектура на Многогодишната финансова рамка и въвеждането на Национални и регионални планове за партньорство. България ще има възможност да планира своето развитие не по отделни тематични програми, а в единна стратегическа рамка“, подчерта Иванов.

          - Реклама -

          Плановете ще се разработват съвместно с местните и регионалните власти, социалните и икономическите партньори, организации на гражданското общество и други заинтересовани страни.

          Според министъра предложеното увеличение на общия европейски бюджет и гаранциите за подкрепа към по-слабо развитите региони предоставят шанс България да запази и дори да увеличи инвестиционните средства за територии като Северозападна България, Родопите и Северния централен район.

          Иванов посочи, че основен приоритет на МРРБ и през следващия програмен период остават инфраструктурните инвестиции:

          „Продължаваме да работим за подобряване на градската среда, сградния фонд, пътната инфраструктура и услугите от първа необходимост за населението.“

          Той подчерта значението на трансграничните програми Интеррег, които свързват регионите от двете страни на границите, и подчерта необходимостта България да защити тяхното бъдеще в рамките на новия бюджет.

          В заключение министърът заяви:

          „Пред нас стои възможност България да бъде активен участник в оформянето на новия европейски бюджет и лидер в неговото ефективно прилагане. Нека я използваме с визия, амбиция и отговорност.“

          Новата Многогодишна финансова рамка (МФР) на Европейския съюз за периода 2028–2034 г. предвижда съществена промяна в начина, по който държавите членки планират инвестициите си. Ключовият елемент е въвеждането на Национални и регионални планове за партньорство, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на публична дискусия „България и новият европейски бюджет /2028–2034/: цели и възможности“.

          „Ключовият акцент за програмен период 2028–2034 г. е новата архитектура на Многогодишната финансова рамка и въвеждането на Национални и регионални планове за партньорство. България ще има възможност да планира своето развитие не по отделни тематични програми, а в единна стратегическа рамка“, подчерта Иванов.

          - Реклама -

          Плановете ще се разработват съвместно с местните и регионалните власти, социалните и икономическите партньори, организации на гражданското общество и други заинтересовани страни.

          Според министъра предложеното увеличение на общия европейски бюджет и гаранциите за подкрепа към по-слабо развитите региони предоставят шанс България да запази и дори да увеличи инвестиционните средства за територии като Северозападна България, Родопите и Северния централен район.

          Иванов посочи, че основен приоритет на МРРБ и през следващия програмен период остават инфраструктурните инвестиции:

          „Продължаваме да работим за подобряване на градската среда, сградния фонд, пътната инфраструктура и услугите от първа необходимост за населението.“

          Той подчерта значението на трансграничните програми Интеррег, които свързват регионите от двете страни на границите, и подчерта необходимостта България да защити тяхното бъдеще в рамките на новия бюджет.

          В заключение министърът заяви:

          „Пред нас стои възможност България да бъде активен участник в оформянето на новия европейски бюджет и лидер в неговото ефективно прилагане. Нека я използваме с визия, амбиция и отговорност.“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Георг Георгиев: Турция ще ни даде по-детайлна информация за събитията, предхождали изоставянето

          Никола Павлов -
          Българските власти настояват Турция да даде пълна информация за това как и при какви обстоятелства танкерът „Кайрос“ е навлязъл в българските териториални води и...
          Общество

          460 евро майчинство: Голямото увеличение за родителите през 2026!

          Пламена Ганева -
          Размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст се увеличава до 460,17 евро. Това е разписано в проекта на Закона за бюджета...
          Политика

          Голямата финансова рамка: Какво носи Бюджет 2026 за хората и бизнеса

          Пламена Ганева -
          Правителството одобри Законопроекта за държавния бюджет на България за 2026 г., както и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза 2026–2028 г., които отразяват новите икономически очаквания...

          1 коментар

          1. Иван Иванов: България влиза в новата финансова ера на ЕС с единна стратегия.
            G-n Иван Иванов, Моля ви не се правете на красиви и умни!? За каква ера говорите вие, еднодневките! Това е края на ЕС! Влезели той още по-директно във войната фон дер Лайен – капут! В долината на капутите всичко приключва. А Вие трябва да изкарвате , изработвате хляба си на друго място!! Това го казват не грешници като нас, а децата на България!
            Фон дер сурдулица

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions