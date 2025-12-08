Иван Иванов: България влиза в новата финансова ера на ЕС с единна стратегия

Новата Многогодишна финансова рамка (МФР) на Европейския съюз за периода 2028–2034 г. предвижда съществена промяна в начина, по който държавите членки планират инвестициите си. Ключовият елемент е въвеждането на Национални и регионални планове за партньорство, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на публична дискусия „България и новият европейски бюджет /2028–2034/: цели и възможности“.

„Ключовият акцент за програмен период 2028–2034 г. е новата архитектура на Многогодишната финансова рамка и въвеждането на Национални и регионални планове за партньорство. България ще има възможност да планира своето развитие не по отделни тематични програми, а в единна стратегическа рамка“, подчерта Иванов. - Реклама -

Плановете ще се разработват съвместно с местните и регионалните власти, социалните и икономическите партньори, организации на гражданското общество и други заинтересовани страни.

Според министъра предложеното увеличение на общия европейски бюджет и гаранциите за подкрепа към по-слабо развитите региони предоставят шанс България да запази и дори да увеличи инвестиционните средства за територии като Северозападна България, Родопите и Северния централен район.

Иванов посочи, че основен приоритет на МРРБ и през следващия програмен период остават инфраструктурните инвестиции:

„Продължаваме да работим за подобряване на градската среда, сградния фонд, пътната инфраструктура и услугите от първа необходимост за населението.“

Той подчерта значението на трансграничните програми Интеррег, които свързват регионите от двете страни на границите, и подчерта необходимостта България да защити тяхното бъдеще в рамките на новия бюджет.

В заключение министърът заяви: