НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 08.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Ивет Купър на първо посещение във Вашингтон: среща с Марко Рубио и координация по мирния план за Украйна

          0
          0
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Британският външен министър Ивет Купър ще се срещне в понеделник във Вашингтон с американския държавен секретар Марко Рубио. Това е първата ѝ визита в американската столица, откакто пое поста през септември.

          - Реклама -

          Посещението съвпада с домакинството на премиера Киър Стармър в Лондон, където той приема украинския президент Володимир Зеленски, както и лидерите на Франция и Германия.

          Контекст: Маями, Флорида — тридневни разговори за мирния план

          Срещата във Вашингтон идва непосредствено след тридневните разговори между украински и американски представители в Маями, посветени на американския план за прекратяване на близо четиригодишния конфликт — най-смъртоносният в Европа от десетилетия.

          Зеленски заяви в събота, че той и екипът му са провели:

          „много съдържателен и конструктивен“ разговор с посредниците Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които действат от името на текущия президент на Америка Доналд Тръмп.

          Лондон: „Подкрепяме усилията на президента Тръмп“

          Британското външно министерство посочи, че визитата на Купър цели:

          „повторно потвърждение на британско-американския ангажимент за постигане на мирно споразумение в Украйна“.

          Великобритания подкрепя:

          „усилията на президента Тръмп за постигане на справедлив и траен мир“, заявиха от Форин офис.

          Темите на разговорите с Марко Рубио

          Освен Украйна, Купър и Рубио ще обсъдят:

          • ситуацията в Газа
          • поддържането на крехкото прекратяване на огъня
          • следващите стъпки по мирния план на Тръмп

          Прекратяването на огъня и споразумението за заложниците, влезли в сила през октомври 2023 г., сложиха край на двегодишните боеве, започнали след атаката на „Хамас“ на 7 октомври. Въпреки това местните власти в Газа съобщават за над 350 убити палестинци, както и за трима загинали израелски войници.

          Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че очаква „много скоро“ да премине към втората фаза на американския план за Газа, която е „по-трудната част“.

          Допълнителни теми: Судан и глобалната борба с „мръсните пари“

          Форин офис уточни, че Купър ще обсъди и продължаващия конфликт в Судан, както и необходимостта от натиск за:

          • хуманитарно примирие
          • предотвратяване на зверства
          • осигуряване на достъп за помощ

          Лондон ще бъде домакин на голяма международна среща на върха през юни 2025 г., посветена на борбата с глобалните потоци от незаконни капитали. Форумът в Ланкастър Хаус ще събере правителства, граждански организации и водещи финансови институции за засилване на глобалните механизми за предотвратяване и пресичане на финансови престъпления.

          Британският външен министър Ивет Купър ще се срещне в понеделник във Вашингтон с американския държавен секретар Марко Рубио. Това е първата ѝ визита в американската столица, откакто пое поста през септември.

          - Реклама -

          Посещението съвпада с домакинството на премиера Киър Стармър в Лондон, където той приема украинския президент Володимир Зеленски, както и лидерите на Франция и Германия.

          Контекст: Маями, Флорида — тридневни разговори за мирния план

          Срещата във Вашингтон идва непосредствено след тридневните разговори между украински и американски представители в Маями, посветени на американския план за прекратяване на близо четиригодишния конфликт — най-смъртоносният в Европа от десетилетия.

          Зеленски заяви в събота, че той и екипът му са провели:

          „много съдържателен и конструктивен“ разговор с посредниците Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които действат от името на текущия президент на Америка Доналд Тръмп.

          Лондон: „Подкрепяме усилията на президента Тръмп“

          Британското външно министерство посочи, че визитата на Купър цели:

          „повторно потвърждение на британско-американския ангажимент за постигане на мирно споразумение в Украйна“.

          Великобритания подкрепя:

          „усилията на президента Тръмп за постигане на справедлив и траен мир“, заявиха от Форин офис.

          Темите на разговорите с Марко Рубио

          Освен Украйна, Купър и Рубио ще обсъдят:

          • ситуацията в Газа
          • поддържането на крехкото прекратяване на огъня
          • следващите стъпки по мирния план на Тръмп

          Прекратяването на огъня и споразумението за заложниците, влезли в сила през октомври 2023 г., сложиха край на двегодишните боеве, започнали след атаката на „Хамас“ на 7 октомври. Въпреки това местните власти в Газа съобщават за над 350 убити палестинци, както и за трима загинали израелски войници.

          Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че очаква „много скоро“ да премине към втората фаза на американския план за Газа, която е „по-трудната част“.

          Допълнителни теми: Судан и глобалната борба с „мръсните пари“

          Форин офис уточни, че Купър ще обсъди и продължаващия конфликт в Судан, както и необходимостта от натиск за:

          • хуманитарно примирие
          • предотвратяване на зверства
          • осигуряване на достъп за помощ

          Лондон ще бъде домакин на голяма международна среща на върха през юни 2025 г., посветена на борбата с глобалните потоци от незаконни капитали. Форумът в Ланкастър Хаус ще събере правителства, граждански организации и водещи финансови институции за засилване на глобалните механизми за предотвратяване и пресичане на финансови престъпления.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп: Леко съм разочарован от президента Зеленски

          Красимир Попов -
          Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е „леко разочарован“ от украинския държавен глава Володимир Зеленски. „Говорим с президента Путин и говорим с украинските лидери —...
          Политика

          Axios: САЩ, Израел и Катар са провели тайна среща в Ню Йорк на 7 декември

          Красимир Попов -
          Съединените щати, Израел и Катар са участвали в тайна тристранна среща в Ню Йорк на 7 декември, съобщиха източници на американското издание Axios. Информацията...
          Инциденти

          Земетресение от 4,6 по Рихтер разтърси района на Тушба в турската провинция Ван

          Красимир Попов -
          Земетресение с магнитуд 4,6 по скалата на Рихтер беше регистрирано в района на Тушба, един от централните окръзи на провинция Ван в Източна Турция. Трусът...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions