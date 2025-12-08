Ивет Купър на първо посещение във Вашингтон: среща с Марко Рубио и координация по мирния план за Украйна

Британският външен министър Ивет Купър ще се срещне в понеделник във Вашингтон с американския държавен секретар Марко Рубио. Това е първата ѝ визита в американската столица, откакто пое поста през септември.

Посещението съвпада с домакинството на премиера Киър Стармър в Лондон, където той приема украинския президент Володимир Зеленски, както и лидерите на Франция и Германия.

Контекст: Маями, Флорида — тридневни разговори за мирния план

Срещата във Вашингтон идва непосредствено след тридневните разговори между украински и американски представители в Маями, посветени на американския план за прекратяване на близо четиригодишния конфликт — най-смъртоносният в Европа от десетилетия.

Зеленски заяви в събота, че той и екипът му са провели:

„много съдържателен и конструктивен“ разговор с посредниците Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които действат от името на текущия президент на Америка Доналд Тръмп.

Лондон: „Подкрепяме усилията на президента Тръмп“

Британското външно министерство посочи, че визитата на Купър цели:

„повторно потвърждение на британско-американския ангажимент за постигане на мирно споразумение в Украйна“.

Великобритания подкрепя:

„усилията на президента Тръмп за постигане на справедлив и траен мир“, заявиха от Форин офис.

Темите на разговорите с Марко Рубио

Освен Украйна, Купър и Рубио ще обсъдят:

ситуацията в Газа

поддържането на крехкото прекратяване на огъня

следващите стъпки по мирния план на Тръмп

Прекратяването на огъня и споразумението за заложниците, влезли в сила през октомври 2023 г., сложиха край на двегодишните боеве, започнали след атаката на „Хамас“ на 7 октомври. Въпреки това местните власти в Газа съобщават за над 350 убити палестинци, както и за трима загинали израелски войници.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че очаква „много скоро“ да премине към втората фаза на американския план за Газа, която е „по-трудната част“.

Допълнителни теми: Судан и глобалната борба с „мръсните пари“

Форин офис уточни, че Купър ще обсъди и продължаващия конфликт в Судан, както и необходимостта от натиск за:

хуманитарно примирие

предотвратяване на зверства

осигуряване на достъп за помощ

Лондон ще бъде домакин на голяма международна среща на върха през юни 2025 г., посветена на борбата с глобалните потоци от незаконни капитали. Форумът в Ланкастър Хаус ще събере правителства, граждански организации и водещи финансови институции за засилване на глобалните механизми за предотвратяване и пресичане на финансови престъпления.