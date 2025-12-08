НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 08.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИнциденти

          Япония отмени предупреждението за 3-метрово цунами след силното земетресение от 7,6 по Рихтер

          0
          1
          Снимка: Facebook
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Японската метеорологична агенция отмени предупреждението за цунами до 3 метра, издадено след мощното земетресение с магнитуд 7,6, разтърсило северната част на страната. Реално достигналите до брега вълни са били около 70 сантиметра, но в някои райони все още действат предупреждения за по-слаби вълни.

          - Реклама -

          Силни щети, евакуации и прекъсвания на електрозахранването

          Трусът е ударил района на Мисава на тихоокеанското крайбрежие, принуждавайки хиляди жители да напуснат домовете си.

          • Около 2700 домакинства в префектура Аомори са останали без електричество.
          • Постъпили са множество сигнали за пожари и материални щети.
          • Телевизия NHK цитира служител на хотел в град Хачинохе, който потвърждава, че има пострадали.

          Видеозаписи показват счупени стъкла и отломки, разпръснати по пътищата. Жители на Хачинохе са потърсили убежище в кметството.

          Как е било усетено земетресението

          Американската геоложка служба регистрира труса на 44 км дълбочина.
          Силните хоризонтални вибрации са били усетени чак до Сапоро.

          Репортер на NHK в Хокайдо описва около 30 секунди силно хоризонтално люлеене, което го направило неспособен да стои прав.

          Опасност от нови силни трусове

          На отделна пресконференция японското правителство предупреди, че районът може да бъде засегнат от допълнителни мощни земетресения в следващите дни, призовавайки жителите да останат предпазливи.

          Японската метеорологична агенция отмени предупреждението за цунами до 3 метра, издадено след мощното земетресение с магнитуд 7,6, разтърсило северната част на страната. Реално достигналите до брега вълни са били около 70 сантиметра, но в някои райони все още действат предупреждения за по-слаби вълни.

          - Реклама -

          Силни щети, евакуации и прекъсвания на електрозахранването

          Трусът е ударил района на Мисава на тихоокеанското крайбрежие, принуждавайки хиляди жители да напуснат домовете си.

          • Около 2700 домакинства в префектура Аомори са останали без електричество.
          • Постъпили са множество сигнали за пожари и материални щети.
          • Телевизия NHK цитира служител на хотел в град Хачинохе, който потвърждава, че има пострадали.

          Видеозаписи показват счупени стъкла и отломки, разпръснати по пътищата. Жители на Хачинохе са потърсили убежище в кметството.

          Как е било усетено земетресението

          Американската геоложка служба регистрира труса на 44 км дълбочина.
          Силните хоризонтални вибрации са били усетени чак до Сапоро.

          Репортер на NHK в Хокайдо описва около 30 секунди силно хоризонтално люлеене, което го направило неспособен да стои прав.

          Опасност от нови силни трусове

          На отделна пресконференция японското правителство предупреди, че районът може да бъде засегнат от допълнителни мощни земетресения в следващите дни, призовавайки жителите да останат предпазливи.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Правителството на Бенин: „Няколко“ загинали при осуетения опит за преврат

          Красимир Попов -
          Правителството на Бенин съобщи, че „няколко“ души са загинали по време на осуетения опит за преврат през уикенда. Информацията беше оповестена след извънредно заседание...
          Политика

          Вулин: Решението на Сърбия да не удължи санкциите срещу Русия е акт на суверенитет

          Красимир Попов -
          Решението на Белград да не се присъедини към удължаването на санкциите на ЕС срещу Русия е действие на „суверенна държава“ и е възможно само...
          Политика

          Николай Младенов е номиниран да оглави ключов изпълнителен комитет в следвоенното управление на Газа – ОБНОВЕНА

          Красимир Попов -
          Бившият български министър на отбраната Николай Младенов е сред основните кандидати да оглави изпълнителния комитет, който ще бъде създаден като част от следвоенната управленска...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions