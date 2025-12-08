Япония отмени предупреждението за 3-метрово цунами след силното земетресение от 7,6 по Рихтер

Японската метеорологична агенция отмени предупреждението за цунами до 3 метра, издадено след мощното земетресение с магнитуд 7,6, разтърсило северната част на страната. Реално достигналите до брега вълни са били около 70 сантиметра, но в някои райони все още действат предупреждения за по-слаби вълни.

Силни щети, евакуации и прекъсвания на електрозахранването

Трусът е ударил района на Мисава на тихоокеанското крайбрежие, принуждавайки хиляди жители да напуснат домовете си.

Около 2700 домакинства в префектура Аомори са останали без електричество.

са останали без електричество. Постъпили са множество сигнали за пожари и материални щети .

. Телевизия NHK цитира служител на хотел в град Хачинохе, който потвърждава, че има пострадали.

Видеозаписи показват счупени стъкла и отломки, разпръснати по пътищата. Жители на Хачинохе са потърсили убежище в кметството.

Как е било усетено земетресението

Американската геоложка служба регистрира труса на 44 км дълбочина.

Силните хоризонтални вибрации са били усетени чак до Сапоро.

Репортер на NHK в Хокайдо описва около 30 секунди силно хоризонтално люлеене, което го направило неспособен да стои прав.

Опасност от нови силни трусове

На отделна пресконференция японското правителство предупреди, че районът може да бъде засегнат от допълнителни мощни земетресения в следващите дни, призовавайки жителите да останат предпазливи.