Йотова: Новият бюджет на ЕС е най-амбициозният досега и отразява тежките реалности пред Съюза

Според вицепрезидента Илияна Йотова, Европейската комисия предлага един от най-амбициозните бюджети в своята история, като въвежда и нови изисквания. Йотова участва в публичната дискусия „България и новият европейски бюджет 2028–2034: цели и възможности“, организирана от делегацията на българските социалисти в Европейския парламент, която се провежда в „Гранд Хотел София“.

В рамките на форума участниците разглеждат предстоящите промени, обсъждат стратегическите приоритети и формулират позицията на България по отношение на бъдещата европейска бюджетна политика. На дискусията присъстват представители на европейските институции, изпълнителната и законодателната власт, местното самоуправление, академичните среди и експертната общност.

Йотова определи срещата като навременна и подчерта, че това е първата подобна дискусия в България, което е важно, тъй като страната – като равноправен член на ЕС и бъдещ участник в еврозоната – трябва да формулира своя позиция относно новата концепция и параметри на европейския бюджет.

По думите ѝ новата финансова рамка се изготвя в условията на динамична вътрешнополитическа среда в ЕС и променяща се геополитическа картина. Именно затова основните акценти, заложени от ЕК, са насочени към научноизследователската дейност, отбраната и справянето с миграцията.

Според Йотова тези приоритети отразяват тежката реалност, пред която е изправен Съюзът. Европа се намира пред „матрица от кръстопътища“, която поставя под въпрос ролята ѝ на световната сцена и доверието на собствените ѝ граждани. „Всяко действие на европейските правителства ще има не само временен, но и исторически ефект“, отбеляза тя.

Тя подчерта, че нуждата от промяна е очевидна, а Европа е изгубила позициите си на глобален хегемон най-вече заради собствените си политики, които често не са били адекватни на реалността.

Йотова изтъкна, че разходите за научни изследвания в ЕС са недостатъчни, което води до липса на пробивни иновации, а отбранителните разходи растат значително по-бавно в сравнение със САЩ, Русия и Китай.

Тя определи контраста между целите и реалностите като основен фактор за геоикономическото изоставане на ЕС, което поражда и вътрешни разделения. Поради това новата финансова рамка веднага е предизвикала критики от страна на европейските правителства.

Йотова коментира още, че в момент, когато държавите се стремят към фискална консолидация, значителното увеличаване на бюджета на ЕС поражда „недоумение“, а още по-сериозни въпроси поставят източниците на финансиране.

В заключение тя посочи, че на фона на спада на конкурентоспособността на Европа, структурните промени в бюджета ясно отразяват новите приоритети на ЕС – повече средства за отбрана, за борба с миграцията и за научноизследователска дейност.