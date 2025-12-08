Йотова: Този вот на недоверие е по-различен от предходните

Вотът на недоверие, който ще бъде обсъден в парламента в сряда, е „по-различен от предходните“, тъй като зад него стои подкрепата на огромното мнозинство от българските граждани. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова пред журналисти.

Йотова участва в откриването на публичната дискусия „България и новият европейски бюджет 2028–2034: цели и възможности“, която тя определи като първата сериозна стъпка към разговор за бъдещата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз.

Критика към новия проектобюджет

Вицепрезидентът коментира и подготвяния държавен бюджет за 2026 г., като изрази съмнения дали той съдържа необходимите политически послания и реформи:

„Има опасения, че една счетоводна таблица ще се замести с друга, без никакъв намек за политиките, които са нужни за България, и реформите, които трябва да бъдат извършени.“

Тя подчерта, че управлението е можело да демонстрира по-добро отношение към социалните партньори и обществото:

„Възможен е диалог, можеше да има съвсем друго отношение към всички партньори и към българското общество.“

Йотова отправи и препоръка към управляващите: