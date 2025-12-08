НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 08.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Йотова: Този вот на недоверие е по-различен от предходните

          3
          146
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Вотът на недоверие, който ще бъде обсъден в парламента в сряда, е „по-различен от предходните“, тъй като зад него стои подкрепата на огромното мнозинство от българските граждани. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова пред журналисти.

          - Реклама -

          Йотова участва в откриването на публичната дискусия „България и новият европейски бюджет 2028–2034: цели и възможности“, която тя определи като първата сериозна стъпка към разговор за бъдещата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз.

          ПП–ДБ отхвърля новия проектобюджет ПП–ДБ отхвърля новия проектобюджет

          Критика към новия проектобюджет

          Вицепрезидентът коментира и подготвяния държавен бюджет за 2026 г., като изрази съмнения дали той съдържа необходимите политически послания и реформи:

          „Има опасения, че една счетоводна таблица ще се замести с друга, без никакъв намек за политиките, които са нужни за България, и реформите, които трябва да бъдат извършени.“

          Тя подчерта, че управлението е можело да демонстрира по-добро отношение към социалните партньори и обществото:

          „Възможен е диалог, можеше да има съвсем друго отношение към всички партньори и към българското общество.“

          Йотова отправи и препоръка към управляващите:

          „Бих посъветвала следващия път да заложат на вербалната комуникация.“

          Вотът на недоверие, който ще бъде обсъден в парламента в сряда, е „по-различен от предходните“, тъй като зад него стои подкрепата на огромното мнозинство от българските граждани. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова пред журналисти.

          - Реклама -

          Йотова участва в откриването на публичната дискусия „България и новият европейски бюджет 2028–2034: цели и възможности“, която тя определи като първата сериозна стъпка към разговор за бъдещата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз.

          ПП–ДБ отхвърля новия проектобюджет ПП–ДБ отхвърля новия проектобюджет

          Критика към новия проектобюджет

          Вицепрезидентът коментира и подготвяния държавен бюджет за 2026 г., като изрази съмнения дали той съдържа необходимите политически послания и реформи:

          „Има опасения, че една счетоводна таблица ще се замести с друга, без никакъв намек за политиките, които са нужни за България, и реформите, които трябва да бъдат извършени.“

          Тя подчерта, че управлението е можело да демонстрира по-добро отношение към социалните партньори и обществото:

          „Възможен е диалог, можеше да има съвсем друго отношение към всички партньори и към българското общество.“

          Йотова отправи и препоръка към управляващите:

          „Бих посъветвала следващия път да заложат на вербалната комуникация.“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          460 евро майчинство: Голямото увеличение за родителите през 2026!

          Пламена Ганева -
          Размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст се увеличава до 460,17 евро. Това е разписано в проекта на Закона за бюджета...
          Политика

          Голямата финансова рамка: Какво носи Бюджет 2026 за хората и бизнеса

          Пламена Ганева -
          Правителството одобри Законопроекта за държавния бюджет на България за 2026 г., както и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза 2026–2028 г., които отразяват новите икономически очаквания...
          България

          Правителството одобри проекта за държавния бюджет за 2026 г.

          Пламена Ганева -
          Министерският съвет одобри проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г., както и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026–2028...

          3 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions