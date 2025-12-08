НА ЖИВО
      понеделник, 08.12.25
          Кипър с правителствена рокада: сменят енергийния министър

          Снимка: БГНЕС
          Президентът на Кипър Никос Христодулидис обяви правителствена рокада, засягаща Министерството на енергетиката, търговията и индустрията.

          Министър Йоргос Папанастасиу, който ръководеше преговорите с Гърция по стратегическия енергиен проект Great Sea Interconnector, е освободен от поста и заменен от Михалис Дамианос.

          Промяната е една от ключовите в новата конфигурация на кабинета, като се очаква Дамианос да поеме водеща роля в енергийните политики и регионалните проекти на Никозия.

