Леброн и Дончич дърпат ЛА Лейкърс напред

Ел Ей Лейкърс се наложи над Филаделфия 76-ърс със 112:108 като гост в поредна среща от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА).

ЛеБрон Джеймс и Лука Дончич комбинираха за общо 60 точки. ЛеБрон вкара 29, като добави 7 борби и 6 асистенции, а Лука се разписа с трипъл-дабъл – 31 пункта, 15 борби и 11 асистенции. Руи Хачимура добави 17 точки, Деандре Ейтън се отчете с дабъл-дабъл – 14 пункта и 12 борби, а Остин Рийвс добави 11 точки.

За Фили Тайрийз Макси бе над всички с 28 точки. Двуцифрен брой отбелязаха още Пол Джордж, Джоел Ембийд, Ви Джей Еджкомб и Андре Дръмънд, но това не беше достатъчно.

Лейкърс са втори на Запад с баланс 17-6, докато Филаделфия е на седмата позиция с 13 победи и 10 загуби. В следващите си мачове Фили приема Индиана Пейсърс, а Ел Ей посреща Сан Антонио Спърс в четвъртфинал за Купата на НБА.

Останалите резултати:

Ню Йорк Никс – Орландо Меджик 106:100

Торонто Раптърс – Бостън Селтикс 113:121

Шарлът Хорнетс – Денвър Нъгетс 106:115

Мемфис Гризлис – Портланд Трейл Блейзърс 119:96

Чикаго Булс – Голдън Стейт Уориърс 91:123

Юта Джаз – Оклахома Сити Тъндър 101:131