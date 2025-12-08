Левски: Клубът застава твърдо зад Асен Митков

Левски излезе с официална позиция тази сутрин, в която защити халфа си Асен Митков след нападките по негов адрес след гостуването на Славия миналия четвъртък.

- Реклама -

Юношата на клуба бе разкритикуван заради грешката си, която доведе до първия гол на „белите“ в „Овча купел“.

„Вчера до нас достигнаха и сигнали за агресивно поведение спрямо него“, алармираха „сините“, като обявиха, че ще използват всички законови средства при сигнали за заплахи и посегателства.

Пълен текст на позицията на Левски:

„В дните след двубоя ни със „Славия“ един от младите ни футболисти, юноша на клуба и част от първия отбор при Хулио Веласкес, стана обект на крайно недопустими лични нападки и заплахи в социалните мрежи и в публичното пространство. Вчера до нас достигнаха и сигнали за агресивно поведение спрямо него.

Бихме искали да заявим ясно, че критиката към играта и към спортните резултати е част от футбола и ние я приемаме. Личните обиди, заплахите и атаките към достойнството на наши футболисти – още повече към момче, израснало в школата на клуба – са абсолютно неприемливи и в разрез с ценностите, които „Левски“ отстоява.

Клубът застава твърдо зад Асен Митков и ще използва всички законови средства при сигнали за заплахи и посегателства.

Призоваваме нашите привърженици за обединение в подкрепа най-вече на младите ни футболисти, особено в трудни за тях моменти. Те носят синия екип днес – ще го носят и утре.“