      понеделник, 08.12.25
          Левски: Клубът застава твърдо зад Асен Митков

          "Личните обиди, заплахите и атаките към достойнството на наши футболисти – още повече към момче, израснало в школата на клуба – са абсолютно неприемливи" - допълниха от управата на "сините"

          Снимка: www.facebook.com/levskiofficial
          Левски излезе с официална позиция тази сутрин, в която защити халфа си Асен Митков след нападките по негов адрес след гостуването на Славия миналия четвъртък.

          Юношата на клуба бе разкритикуван заради грешката си, която доведе до първия гол на „белите“ в „Овча купел“.

          „Вчера до нас достигнаха и сигнали за агресивно поведение спрямо него“, алармираха „сините“, като обявиха, че ще използват всички законови средства при сигнали за заплахи и посегателства.

          Пълен текст на позицията на Левски:

          „В дните след двубоя ни със „Славия“ един от младите ни футболисти, юноша на клуба и част от първия отбор при Хулио Веласкес, стана обект на крайно недопустими лични нападки и заплахи в социалните мрежи и в публичното пространство. Вчера до нас достигнаха и сигнали за агресивно поведение спрямо него.

          Бихме искали да заявим ясно, че критиката към играта и към спортните резултати е част от футбола и ние я приемаме. Личните обиди, заплахите и атаките към достойнството на наши футболисти – още повече към момче, израснало в школата на клуба – са абсолютно неприемливи и в разрез с ценностите, които „Левски“ отстоява.

          Клубът застава твърдо зад Асен Митков и ще използва всички законови средства при сигнали за заплахи и посегателства.

          Призоваваме нашите привърженици за обединение в подкрепа най-вече на младите ни футболисти, особено в трудни за тях моменти. Те носят синия екип днес – ще го носят и утре.“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Баскетбол

          Леброн и Дончич дърпат ЛА Лейкърс напред

          Николай Минчев -
          Ел Ей Лейкърс се наложи над Филаделфия 76-ърс със 112:108 като гост в поредна среща от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). ЛеБрон Джеймс...
          Спорт

          Селта закова Реал на “Бернабеу”

          Станимир Бакалов -
          Селта шокира Реал Мадрид и си тръгна с трите точки от визитата на “Сантяго Бернабеу” - 2:0. Двата гола в мача реализира резервата Вилиот...
          Спорт

          Наполи победи Ювентус с 2:1

          Станимир Бакалов -
          Наполи надви Ювентус с 2:1 в дербито на 14-ия кръг в италианската Серия А, играно на стадион "Диего Армандо Марадона". Шампионите поведоха още в седмата...

