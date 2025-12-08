НА ЖИВО
          Макрон: „Имаме козовете“ – натискът върху Русия расте

          СНИМКА: БГНЕС
          Френският президент Еманюел Макрон заяви, че Западът разполага с „много козове“ в настоящата геополитическа ситуация, подчертавайки, че руската икономика вече усеща тежестта на международните санкции. Коментарът му дойде по време на разговори в Лондон с британския премиер Киър Стармър, украинския президент Володимир Зеленски и германския канцлер Фридрих Мерц, съобщава Би Би Си.

          „Фактът, че украинците оказват съпротива в тази война… Руската икономика започва да изпитва сериозни затруднения, особено след последните ни санкции и санкциите на САЩ“, посочи Макрон, отбелязвайки, че икономическият натиск вече дава резултат.

          Германският канцлер Фридрих Мерц изрази предпазливост относно част от информацията, идваща от Вашингтон:

          „Скептичен съм към някои от детайлите, които виждаме в документите от американска страна, но трябва да говорим за това. Именно затова сме тук.“

          Контекстът на срещата остава напрегнат. По-рано текущият президент на Америка Доналд Тръмп обвини Зеленски, че не е прочел предложението на САЩ за прекратяване на войната с Русия — ход, който предизвика допълнителни политически трусове.

          Разговорите на „Даунинг стрийт“ се случват след серия срещи между украински и американски представители в Маями, приключили на 6 декември без видим пробив. Зеленски обаче пое ангажимент за продължаване на дипломатическите усилия.

