      понеделник, 08.12.25
          Мъск:“Обичам Европа, но не и бюрократичното чудовище, което е ЕС „

          Снимка: БГНЕС
          Европейският съюз отхвърли публичните нападки на Илон Мъск, отправени след като неговата платформа X беше глобена с 120 млн. евро за нарушаване на цифровите правила на блока.

          Говорителят на Европейската комисия Паула Пиньо заяви, че ЕС няма да влиза в персонални спорове с технологичния магнат:

          „Да изразяваш дори напълно безумни мнения е част от свободата на словото.“

          През уикенда Мъск атакува Брюксел, като написа, че ЕС „трябва да бъде премахнат и суверенитетът да бъде върнат на отделните страни“, както и:

          „Обичам Европа, но не и бюрократичното чудовище, което е ЕС.“

          Глобата, наложена на 5 декември, е резултат от широко отразявано разследване, представяно като ключов тест за готовността на ЕС да прилага стриктно новите цифрови регулации спрямо най-големите технологични платформи.

          Решението на Брюксел беше остро критикувано от администрацията на текущия президент на Америка Доналд Тръмп. Държавният секретар Марко Рубио определи действията на ЕС като:

          „Атака срещу всички американски технологични платформи и американския народ.“

          Според европейски източници обаче санкцията цели да утвърди принципа, че големите технологични компании трябва да спазват правилата на държавите, в които оперират — независимо от техния размер или собственик.

          1 коментар

          1. Наблъскаха ти 120 млн.евро глоба и реши, че трябва да няма ЕС. В същото време лимитираните и посредствени копейки, ти ръкопляскат и лайкват глупостите.

