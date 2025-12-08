Млади герои: Тахов награди доброволци, спасили диви животни от пожарите

Министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов награди 12 студенти от Ветеринарномедицинския факултет на Тракийския университет – Стара Загора и двама ученици от Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“. Младите доброволци участваха в обходи и спасителни дейности за опазване на дивите животни по време на горските пожари през 2025 г. в различни региони на страната.

Д-р Тахов подчерта, че за него е чест лично да отличи младежите, които са участвали в теренни дейности след повече от 20 пожара в областите Стара Загора, Ямбол, Бургас, Пловдив, Сливен, Варна, Перник, Благоевград и Пазарджик.

„Само изброяването на тези райони показва мащаба на дейността им и реалната загриженост, която вие сте проявили към беззащитните животни, попаднали в беда. Прекрасно е да имаме млади хора, които дават достоен пример за подражание,“ заяви министър Тахов.

Той акцентира върху значението на доброволческите инициативи за опазване на биоразнообразието – ключов приоритет в политиките на Министерството на земеделието и храните. Министърът изказа благодарност и към академичната общност на Тракийския университет, както и към Студентския екологичен клуб „BARBATUS“ за активната им роля през един от най-тежките пожароопасни сезони в последните години.

Тахов отбеляза и символиката на датата – награждаването се състоя на студентския празник 8 декември и в навечерието на Деня на ветеринарния специалист, който се отбелязва на 14 декември.

„Не спирайте да давате най-доброто от себе си – в учението, практиката и във всяко свое начинание. Доброто винаги побеждава и се оценява високо,“ каза в заключение министърът.

На церемонията присъстваха още началникът на кабинета на министъра Мая Митева и заместник-министърът на земеделието и храните инж. Стоян Тошев.