Британското издание The Telegraph публикува анализ, според който руската армия демонстрира най-високи темпове на настъпление от началото на военните действия в Украйна. Позовавайки се на данни на портала DeepState, медията посочва, че през ноември руските сили са поели контрол над около 518 кв. км, което е двойно повече спрямо предходния месец.
Според публикацията напредъкът се наблюдава по няколко направления — от Купянск до южните части на Запорожка област. В статията се отбелязва, че украинските резерви са изчерпани, а отбраната отслабена. Експерти от Black Bird Group посочват, че районите край Северск и Попасна се превръщат в плацдарм за евентуално настъпление към Славянск — град, който според анализа остава ключова цел.
Военният анализатор Емил Кастехелми коментира:
По информация на изданието, военните успехи на Москва влияят и върху политическата динамика във Вашингтон.
Материалът подчертава, че Русия се подготвя активно за зимни бойни действия, след като президентът Владимир Путин е наредил на армията да не допуска оперативна пауза. Според публикацията Москва контролира 19,2% от украинската територия и поставя условия за мир, включващи признаване на новите региони, демилитаризация и отказ на Киев от членство в НАТO.
Докато Украйна търси „мир“ ,Русия ще е превземе цяла 🤣