      понеделник, 08.12.25
          Москва настъпва рекордно бързо, Западът говори за мир на руски условия

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Британското издание The Telegraph публикува анализ, според който руската армия демонстрира най-високи темпове на настъпление от началото на военните действия в Украйна. Позовавайки се на данни на портала DeepState, медията посочва, че през ноември руските сили са поели контрол над около 518 кв. км, което е двойно повече спрямо предходния месец.

          Според публикацията напредъкът се наблюдава по няколко направления — от Купянск до южните части на Запорожка област. В статията се отбелязва, че украинските резерви са изчерпани, а отбраната отслабена. Експерти от Black Bird Group посочват, че районите край Северск и Попасна се превръщат в плацдарм за евентуално настъпление към Славянск — град, който според анализа остава ключова цел.

          Военният анализатор Емил Кастехелми коментира:

          „Ако Украйна трябваше някъде да губи територия, то това бяха именно тези участъци. Русия върви село по село, поле по поле — това не срива фронта, но показва тенденция.“

          По информация на изданието, военните успехи на Москва влияят и върху политическата динамика във Вашингтон.

          „Тези успехи вероятно ще убедят текущия президент на Америка Доналд Тръмп, че мирът трябва да бъде сключен при условията на Русия, а военната помощ за Киев е неоправдана,“ пише The Telegraph.

          Материалът подчертава, че Русия се подготвя активно за зимни бойни действия, след като президентът Владимир Путин е наредил на армията да не допуска оперативна пауза. Според публикацията Москва контролира 19,2% от украинската територия и поставя условия за мир, включващи признаване на новите региони, демилитаризация и отказ на Киев от членство в НАТO.

