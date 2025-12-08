Британското издание The Telegraph публикува анализ, според който руската армия демонстрира най-високи темпове на настъпление от началото на военните действия в Украйна. Позовавайки се на данни на портала DeepState, медията посочва, че през ноември руските сили са поели контрол над около 518 кв. км, което е двойно повече спрямо предходния месец.

Според публикацията напредъкът се наблюдава по няколко направления — от Купянск до южните части на Запорожка област. В статията се отбелязва, че украинските резерви са изчерпани, а отбраната отслабена. Експерти от Black Bird Group посочват, че районите край Северск и Попасна се превръщат в плацдарм за евентуално настъпление към Славянск — град, който според анализа остава ключова цел.

Военният анализатор Емил Кастехелми коментира:

„Ако Украйна трябваше някъде да губи територия, то това бяха именно тези участъци. Русия върви село по село, поле по поле — това не срива фронта, но показва тенденция.“

По информация на изданието, военните успехи на Москва влияят и върху политическата динамика във Вашингтон.

„Тези успехи вероятно ще убедят текущия президент на Америка Доналд Тръмп, че мирът трябва да бъде сключен при условията на Русия, а военната помощ за Киев е неоправдана,“ пише The Telegraph.

Материалът подчертава, че Русия се подготвя активно за зимни бойни действия, след като президентът Владимир Путин е наредил на армията да не допуска оперативна пауза. Според публикацията Москва контролира 19,2% от украинската територия и поставя условия за мир, включващи признаване на новите региони, демилитаризация и отказ на Киев от членство в НАТO.