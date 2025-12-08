НА ЖИВО
          Политика

          „Не на омразата": ДПС-Ново начало с протести в десетки градове утре

          Снимка: Facebook
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          ДПС – „Ново начало“ организира серия от митинги в страната под мотото „Не на омразата“, насочени срещу политическото напрежение, провокациите и опитите за дестабилизация в периода преди решаващия етап от европейската интеграция – въвеждането на еврото в България и гласуването на държавния бюджет.

          Според партията организираните демонстрации са отговор на действията на опозицията, които те определят като безотговорни и мотивирани от лични и партийнополитически амбиции.

          Посланието на ДПС: „НЕ на омразата, ДА на стабилността“

          В позицията си от ДПС заявяват:

          „Това е нашият отговор на тези, които са безотговорни към бъдещето на хората, за да осъществят личните си и партийните си амбиции.“ „Ще кажем ‘НЕ на омразата!’, защото няма шанс за успех народ, раздиран от омраза, противопоставяне и разделение.“ „Ще кажем ‘ДА на стабилността и сигурността! ДА на развитието и реалните резултати за хората’.“

          Партията подчертава значението на единството:

          „Това, че сме различни, но заедно в отстояването на род и Родина, е най-великата ценност на демокрацията!“

          „Да, България“: Пеевски е в паника, събира контрапротест „Да, България“: Пеевски е в паника, събира контрапротест

          Митингите ще се проведат на 9 декември 2025 г. от 18:00 ч.

          ДПС организира прояви в десетки градове в страната. Ето пълния списък с локациите:

          • Белица – център
          • Руен – площад пред общината
          • Провадия – централен площад
          • Велико Търново – пл. „Майка България“
          • Видин – площад пред общината
          • Враца – площада между читалището и общината
          • Крушари (Добрич) – НЧ „Йордан Драгнев“
          • Кърджали – пл. „Освобождение“
          • Кюстендил – пл. „Велбъжд“
          • Луковит – централен площад
          • Монтана – пл. „Жеравица“, пред областната администрация
          • Сърница – пред общината
          • Плевен – пред ДКТ „Иван Радоев“
          • Асеновград – пл. „Акад. Николай Хайтов“
          • Разград – пл. „Независимост“
          • Ветово (Русе) – пред общинска администрация
          • Дулово – площад пред общината
          • Сливен – пл. „Цар Освободител“
          • Смолян – бул. „България“ 67
          • Ботевград – централен градски парк
          • Търговище – пред Драматичния театър
          • Хасково – пл. „Свобода“
          • Шумен – център, пред общината и ДКТ „В. Друмев“
          • Ямбол – площада до общината

          Свинята иска да покаже многобройното си потомство,добре охранени с държавни пари от бюджета,събрани от нас българите с данъци от съдраните ни джобове.Това ще бъде ясно изразен етнически протест,не на омразата го тълкувам като някакъв извратен призив,българите да си кротуват и да робуват,а мангасарите да плюскат и да нагрубяват.Днес видях едно циганче да дърпа куче ,което не искаше да върви и го ругаеше по мангасалски,цигането не беше на повече от 5 годинки,отврат и половина.Такъв е целия актив на новото дпс,сган и паплач .

          Маргарита Паскалева кое точно в думите ми е злобно, като говоря за любов? И знам, че Господ гледа и вижда всички, особено наглия и алчен грухащ олигарх!

