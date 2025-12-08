„Не на омразата“: ДПС-Ново начало с протести в десетки градове утре

ДПС – „Ново начало“ организира серия от митинги в страната под мотото „Не на омразата“, насочени срещу политическото напрежение, провокациите и опитите за дестабилизация в периода преди решаващия етап от европейската интеграция – въвеждането на еврото в България и гласуването на държавния бюджет.

Според партията организираните демонстрации са отговор на действията на опозицията, които те определят като безотговорни и мотивирани от лични и партийнополитически амбиции.

Посланието на ДПС: „НЕ на омразата, ДА на стабилността“

В позицията си от ДПС заявяват:

„Това е нашият отговор на тези, които са безотговорни към бъдещето на хората, за да осъществят личните си и партийните си амбиции.“ „Ще кажем ‘НЕ на омразата!’, защото няма шанс за успех народ, раздиран от омраза, противопоставяне и разделение.“ „Ще кажем ‘ДА на стабилността и сигурността! ДА на развитието и реалните резултати за хората’.“

Партията подчертава значението на единството:

„Това, че сме различни, но заедно в отстояването на род и Родина, е най-великата ценност на демокрацията!“

Митингите ще се проведат на 9 декември 2025 г. от 18:00 ч.

ДПС организира прояви в десетки градове в страната. Ето пълния списък с локациите: