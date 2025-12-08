„Не на омразата“: ДПС-Ново начало с протести в десетки градове утре

ДПС – „Ново начало“ организира серия от митинги в страната под мотото „Не на омразата“, насочени срещу политическото напрежение, провокациите и опитите за дестабилизация в периода преди решаващия етап от европейската интеграция – въвеждането на еврото в България и гласуването на държавния бюджет.
Според партията организираните демонстрации са отговор на действията на опозицията, които те определят като безотговорни и мотивирани от лични и партийнополитически амбиции.
Посланието на ДПС: „НЕ на омразата, ДА на стабилността“
В позицията си от ДПС заявяват:
Партията подчертава значението на единството:
Митингите ще се проведат на 9 декември 2025 г. от 18:00 ч.
ДПС организира прояви в десетки градове в страната. Ето пълния списък с локациите:
Белица – център
Руен – площад пред общината
Провадия – централен площад
Велико Търново – пл. „Майка България“
Видин – площад пред общината
Враца – площада между читалището и общината
Крушари (Добрич) – НЧ „Йордан Драгнев“
Кърджали – пл. „Освобождение“
Кюстендил – пл. „Велбъжд“
Луковит – централен площад
Монтана – пл. „Жеравица“, пред областната администрация
Сърница – пред общината
Плевен – пред ДКТ „Иван Радоев“
Асеновград – пл. „Акад. Николай Хайтов“
Разград – пл. „Независимост“
Ветово (Русе) – пред общинска администрация
Дулово – площад пред общината
Сливен – пл. „Цар Освободител“
Смолян – бул. „България“ 67
Ботевград – централен градски парк
Търговище – пред Драматичния театър
Хасково – пл. „Свобода“
Шумен – център, пред общината и ДКТ „В. Друмев“
Ямбол – площада до общината
Свинята иска да покаже многобройното си потомство,добре охранени с държавни пари от бюджета,събрани от нас българите с данъци от съдраните ни джобове.Това ще бъде ясно изразен етнически протест,не на омразата го тълкувам като някакъв извратен призив,българите да си кротуват и да робуват,а мангасарите да плюскат и да нагрубяват.Днес видях едно циганче да дърпа куче ,което не искаше да върви и го ругаеше по мангасалски,цигането не беше на повече от 5 годинки,отврат и половина.Такъв е целия актив на новото дпс,сган и паплач .
Маргарита Паскалева кое точно в думите ми е злобно, като говоря за любов? И знам, че Господ гледа и вижда всички, особено наглия и алчен грухащ олигарх!
Вън!!!
А,Не на кражбите кога???
Който отиде Господ да го накаже
Сега вече е ясно кой за кого работи !!!
Peter Bojinov Калночакълниците нали сте Obi4am te 6i6i…
СМЕШЕН СИ !
ПОДЛОГИТЕ КУПЕНИ ПОЧНАХА С ПРОВОКАЦИЙТЕ СИИИ СВИНЯТА ПАДА И ЖАЛКО ЗА ВАС
Плащат ни?!
да им го слагат на устата
Че те хората мразят само свинята Пеевски!
Прасето…
Продажни медий