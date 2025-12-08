Николай Младенов е номиниран да оглави ключов изпълнителен комитет в следвоенното управление на Газа – ОБНОВЕНА

Бившият български министър на отбраната Николай Младенов е сред основните кандидати да оглави изпълнителния комитет, който ще бъде създаден като част от следвоенната управленска структура на Ивицата Газа. Информацията идва от двама души, запознати с подготовката, цитирани от „Файненшъл таймс“.

Изпълнителният комитет, първоначално непредвиден в плана за Газа, ще има ключова роля — да координира работата между „Съвета за мир“ и палестински технократичен орган, отговарящ за ежедневното управление на територията.

Комитетът трябва да осигурява синхрон между политическите решения и реалното управление на място, уточняват източниците.

Тони Блеър отпада от Съвета за мир след възражения от арабски държави

Източници твърдят, че бившият британски премиер Тони Блеър вече не се разглежда за участие в „Съвета за мир“ в Газа — структура, предложена от президента Доналд Тръмп в рамките на неговия 20-точков план за прекратяване на войната между Израел и „Хамас“.

Блеър беше единственото име, което Тръмп първоначално посочи, като го определи като „много добър човек“.

Однако няколко арабски и мюсюлмански държави възразиха, позовавайки се на:

неговата силно негативна репутация в региона , свързана с подкрепата му за американската инвазия в Ирак през 2003 г.;

, свързана с подкрепата му за американската инвазия в Ирак през 2003 г.; опасения, че палестинците ще бъдат маргинализирани в бъдещата управленска структура.

Тръмп призна още през октомври, че може да има подобни възражения:

„Винаги съм харесвал Тони, но искам да разбера дали е приемлив избор за всички.“

Според сътрудници на Блеър, Съветът за мир ще бъде съставен от действащи държавни лидери, а под него ще действа по-малък изпълнителен комитет, в който Блеър се очаква все пак да получи място.

Къшнър, Уиткоф и висши представители от арабски и западни държави също влизат в изпълнителния комитет

Според информация на FT, очаква се изпълнителният комитет да включва:

Николай Младенов – вероятен председател

– вероятен председател Джаред Къшнър – пратеник на САЩ за Близкия изток в първия мандат на Тръмп

– пратеник на САЩ за Близкия изток в първия мандат на Тръмп Стив Уиткоф – съветник на президента

– съветник на президента Висши представители от арабски и западни държави

Друг източник уточнява, че Блеър може да получи друга роля, макар не и в Съвета за мир:

„Американците го харесват, а израелците също.“

Планът на Тръмп остава блокиран

Въпреки представянето на плана преди повече от два месеца:

няма обявени държавни лидери за Съвета за мир;

за Съвета за мир; преговорите са затруднени, а Газа остава разделена на зони, контролирани от Израел и „Хамас“.

Крехкото примирие, постигнато при обявяването на плана, не доведе до трайна стабилизация.

Младенов – опитен международен посредник

Николай Младенов е познат в международната дипломация като:

бивш специален координатор на ООН за Близкия изток;

бивш постоянен представител на България в ООН;

бивш външен министър и министър на отбраната.

Опитът му в региона е основната причина името му да бъде сред фаворитите.