НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 08.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Нова наредба удря салоните: задължителен алергичен тест преди боядисване и по-строги правила за татуировки

          0
          72
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на нова наредба, която въвежда задължителен тест за чувствителност към бои преди боядисване в бръснарските и фризьорските салони, както и строги изисквания към тату ателиетата и студиата за поставяне на обици.

          - Реклама -

          Проектът регламентира професионалната квалификация на всички, които предлагат козметични, фризьорски и маникюрни услуги. Съгласно документа услугите могат да се извършват само от лица с призната квалификация по съответните професии. Татуировки ще могат да се поставят единствено от хора, преминали специфично обучение.

          Сериозни промени се предвиждат и за клиентите. Лице с кожни обриви, петна или други признаци на дерматологично заболяване ще бъде обслужвано само след представяне на медицинско удостоверение, потвърждаващо, че състоянието не е заразно.

          За всички новооткрити обекти остава в сила задължението собственикът да уведоми съответната регионална здравна инспекция не по-късно от деня на започване на дейността. Студиата трябва да бъдат разположени в самостоятелни помещения, адаптирани специално за целта.

          Проектът поставя и изисквания към използваните продукти: в салоните ще бъдат разрешени само козметични изделия, които отговарят на Закона за здравето и европейския регламент относно козметичните продукти. Преди боядисване задължително се извършва тест за чувствителност, както е описано на опаковката. При положителна реакция съответният продукт няма да може да бъде използван.

          Уредите и апаратите в салоните и ателиетата трябва да бъдат придружени с документи за техническите им характеристики и инструкции за безопасна работа, както и с активен договор за поддръжка. Задължително е наличието на кръвоспиращи и дезинфекционни средства.

          Документът подробно описва и минималните изисквания за площ и разположение на работните места, както и параметри за помещенията за посетители, зоните за отдих на персонала и просторите за съхранение на бельо и инвентар. Стените и подовете трябва да са от материали, позволяващи редовно сухо и влажно почистване, а мебелите – лесни за дезинфекция.

          В наредбата са посочени и правила за отоплението, вентилацията, климатизацията, осветлението, водоснабдяването, санитарните възли и управлението на отпадъците.

          Проектът цели ясно разграничаване на услугите, които могат да се предлагат в различните видове салони и ателиета, след като са отчетени недобри практики, включително поставяне на ботулинов токсин в неподходяща среда.

          Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на нова наредба, която въвежда задължителен тест за чувствителност към бои преди боядисване в бръснарските и фризьорските салони, както и строги изисквания към тату ателиетата и студиата за поставяне на обици.

          - Реклама -

          Проектът регламентира професионалната квалификация на всички, които предлагат козметични, фризьорски и маникюрни услуги. Съгласно документа услугите могат да се извършват само от лица с призната квалификация по съответните професии. Татуировки ще могат да се поставят единствено от хора, преминали специфично обучение.

          Сериозни промени се предвиждат и за клиентите. Лице с кожни обриви, петна или други признаци на дерматологично заболяване ще бъде обслужвано само след представяне на медицинско удостоверение, потвърждаващо, че състоянието не е заразно.

          За всички новооткрити обекти остава в сила задължението собственикът да уведоми съответната регионална здравна инспекция не по-късно от деня на започване на дейността. Студиата трябва да бъдат разположени в самостоятелни помещения, адаптирани специално за целта.

          Проектът поставя и изисквания към използваните продукти: в салоните ще бъдат разрешени само козметични изделия, които отговарят на Закона за здравето и европейския регламент относно козметичните продукти. Преди боядисване задължително се извършва тест за чувствителност, както е описано на опаковката. При положителна реакция съответният продукт няма да може да бъде използван.

          Уредите и апаратите в салоните и ателиетата трябва да бъдат придружени с документи за техническите им характеристики и инструкции за безопасна работа, както и с активен договор за поддръжка. Задължително е наличието на кръвоспиращи и дезинфекционни средства.

          Документът подробно описва и минималните изисквания за площ и разположение на работните места, както и параметри за помещенията за посетители, зоните за отдих на персонала и просторите за съхранение на бельо и инвентар. Стените и подовете трябва да са от материали, позволяващи редовно сухо и влажно почистване, а мебелите – лесни за дезинфекция.

          В наредбата са посочени и правила за отоплението, вентилацията, климатизацията, осветлението, водоснабдяването, санитарните възли и управлението на отпадъците.

          Проектът цели ясно разграничаване на услугите, които могат да се предлагат в различните видове салони и ателиета, след като са отчетени недобри практики, включително поставяне на ботулинов токсин в неподходяща среда.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Външният министър: Турция да изясни причините и начина за навлизане на танкера в български води

          Никола Павлов -
          Министърът на външните работи Георг Георгиев и вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов проведоха среща с посланика на Турция у нас...
          Политика

          Турция под лупа: как танкерът KAIROS се озова изоставен в български води?

          Пламена Ганева -
          Министерството на външните работи съобщи, че външният министър Георги Георгиев и вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов са провели среща с...
          Правосъдие

          Делото на Европрокуратурата срещу бившия кмет на Варна стигна до ВКС

          Никола Павлов -
          Софийският градски съд (СГС) прекрати производството по делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних и още трима подсъдими, образувано по обвинителен акт на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions