Нова наредба удря салоните: задължителен алергичен тест преди боядисване и по-строги правила за татуировки

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на нова наредба, която въвежда задължителен тест за чувствителност към бои преди боядисване в бръснарските и фризьорските салони, както и строги изисквания към тату ателиетата и студиата за поставяне на обици.

- Реклама -

Проектът регламентира професионалната квалификация на всички, които предлагат козметични, фризьорски и маникюрни услуги. Съгласно документа услугите могат да се извършват само от лица с призната квалификация по съответните професии. Татуировки ще могат да се поставят единствено от хора, преминали специфично обучение.

Сериозни промени се предвиждат и за клиентите. Лице с кожни обриви, петна или други признаци на дерматологично заболяване ще бъде обслужвано само след представяне на медицинско удостоверение, потвърждаващо, че състоянието не е заразно.

За всички новооткрити обекти остава в сила задължението собственикът да уведоми съответната регионална здравна инспекция не по-късно от деня на започване на дейността. Студиата трябва да бъдат разположени в самостоятелни помещения, адаптирани специално за целта.

Проектът поставя и изисквания към използваните продукти: в салоните ще бъдат разрешени само козметични изделия, които отговарят на Закона за здравето и европейския регламент относно козметичните продукти. Преди боядисване задължително се извършва тест за чувствителност, както е описано на опаковката. При положителна реакция съответният продукт няма да може да бъде използван.

Уредите и апаратите в салоните и ателиетата трябва да бъдат придружени с документи за техническите им характеристики и инструкции за безопасна работа, както и с активен договор за поддръжка. Задължително е наличието на кръвоспиращи и дезинфекционни средства.

Документът подробно описва и минималните изисквания за площ и разположение на работните места, както и параметри за помещенията за посетители, зоните за отдих на персонала и просторите за съхранение на бельо и инвентар. Стените и подовете трябва да са от материали, позволяващи редовно сухо и влажно почистване, а мебелите – лесни за дезинфекция.

В наредбата са посочени и правила за отоплението, вентилацията, климатизацията, осветлението, водоснабдяването, санитарните възли и управлението на отпадъците.

Проектът цели ясно разграничаване на услугите, които могат да се предлагат в различните видове салони и ателиета, след като са отчетени недобри практики, включително поставяне на ботулинов токсин в неподходяща среда.