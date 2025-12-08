НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 08.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Орбан: Брюксел вече е определил дата за война с Русия!

          1
          418
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Унгарският премиер Виктор Орбан отправи поредното си остро обвинение към Брюксел, заявявайки, че европейските лидери целят ускорено приемане на Украйна в ЕС до 2030 г., за да въвлекат целия континент във военен конфликт с Русия. Коментарът му беше публикуван във Facebook и цитиран от в. „Труд“.

          - Реклама -

          Орбан: „Брюксел се готви за война с Русия“

          В поста си Орбан твърди, че действията на ЕС ясно показват подготовка за бъдещ военен сблъсък:

          „Брюксел се готви за война с Русия и вече е определил целева дата за влизане във войната: 2030 г.“

          По думите му, стартираната от ЕС оръжейна програма имала за цел да подготви Съюза за военни действия именно до тази година.

          Той добавя, че 2030 г. съвпада и с целевата дата за ускореното членство на Украйна в Европейския съюз, което според него не е случайно.

          Песков: Новата стратегия за национална сигурност на САЩ съдържа нюанси, които съответстват на Русия Песков: Новата стратегия за национална сигурност на САЩ съдържа нюанси, които съответстват на Русия

          Орбан: „Приемането на Украйна ще ни въвлече във война“

          Унгарският премиер се позовава на Договора за ЕС:

          „В случай на въоръжено нападение на територията на една държава членка, останалите държави са длъжни да предоставят цялата помощ, с която разполагат.“

          Според него, това означава, че ако Украйна бъде приета като пълноправен член, ЕС автоматично ще се окаже във война с Русия, доколкото Украйна е страна във въоръжен конфликт.

          Орбан: Унгария няма да участва в конфликт

          Премиерът подчерта, че при всякакви обстоятелства Будапеща ще се стреми да не бъде въвлечена:

          „Ще направим всичко по силите си Унгария да остане извън войната.“

          Той увери, че правителството му ще се противопостави на всякакви инициативи, които според него могат да доведат до ескалация.

          Унгарският премиер Виктор Орбан отправи поредното си остро обвинение към Брюксел, заявявайки, че европейските лидери целят ускорено приемане на Украйна в ЕС до 2030 г., за да въвлекат целия континент във военен конфликт с Русия. Коментарът му беше публикуван във Facebook и цитиран от в. „Труд“.

          - Реклама -

          Орбан: „Брюксел се готви за война с Русия“

          В поста си Орбан твърди, че действията на ЕС ясно показват подготовка за бъдещ военен сблъсък:

          „Брюксел се готви за война с Русия и вече е определил целева дата за влизане във войната: 2030 г.“

          По думите му, стартираната от ЕС оръжейна програма имала за цел да подготви Съюза за военни действия именно до тази година.

          Той добавя, че 2030 г. съвпада и с целевата дата за ускореното членство на Украйна в Европейския съюз, което според него не е случайно.

          Песков: Новата стратегия за национална сигурност на САЩ съдържа нюанси, които съответстват на Русия Песков: Новата стратегия за национална сигурност на САЩ съдържа нюанси, които съответстват на Русия

          Орбан: „Приемането на Украйна ще ни въвлече във война“

          Унгарският премиер се позовава на Договора за ЕС:

          „В случай на въоръжено нападение на територията на една държава членка, останалите държави са длъжни да предоставят цялата помощ, с която разполагат.“

          Според него, това означава, че ако Украйна бъде приета като пълноправен член, ЕС автоматично ще се окаже във война с Русия, доколкото Украйна е страна във въоръжен конфликт.

          Орбан: Унгария няма да участва в конфликт

          Премиерът подчерта, че при всякакви обстоятелства Будапеща ще се стреми да не бъде въвлечена:

          „Ще направим всичко по силите си Унгария да остане извън войната.“

          Той увери, че правителството му ще се противопостави на всякакви инициативи, които според него могат да доведат до ескалация.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Стармър: Това, което постигна Тръмп, е най-доброто за последните 4 години

          Никола Павлов -
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристига в Лондон за среща на високо ниво с британския премиер Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон и германския...
          Политика

          Мъск:“Обичам Европа, но не и бюрократичното чудовище, което е ЕС „

          Пламена Ганева -
          Европейският съюз отхвърли публичните нападки на Илон Мъск, отправени след като неговата платформа X беше глобена с 120 млн. евро за нарушаване на цифровите...
          Политика

          Тайланд засилва защитата срещу Камбоджа и заявява: „Ще решим конфликта сами“

          Пламена Ганева -
          Тайланд не вижда необходимост от международно посредничество за разрешаване на нарастващото напрежение по границата с Камбоджа. Това заяви говорителят на тайландското външно министерство Никорндей...

          1 коментар

          1. Няма да посмеят.Така става то определят пет години да се въоражът.Да ама отсрещната страна няма да чепка вълна през това време.Това да не е детска игра

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions