Орбан: Брюксел вече е определил дата за война с Русия!

Унгарският премиер Виктор Орбан отправи поредното си остро обвинение към Брюксел, заявявайки, че европейските лидери целят ускорено приемане на Украйна в ЕС до 2030 г., за да въвлекат целия континент във военен конфликт с Русия. Коментарът му беше публикуван във Facebook и цитиран от в. „Труд“.
Орбан: „Брюксел се готви за война с Русия“
В поста си Орбан твърди, че действията на ЕС ясно показват подготовка за бъдещ военен сблъсък:
По думите му, стартираната от ЕС оръжейна програма имала за цел да подготви Съюза за военни действия именно до тази година.
Той добавя, че 2030 г. съвпада и с целевата дата за ускореното членство на Украйна в Европейския съюз, което според него не е случайно.
Орбан: „Приемането на Украйна ще ни въвлече във война“
Унгарският премиер се позовава на Договора за ЕС:
Според него, това означава, че ако Украйна бъде приета като пълноправен член, ЕС автоматично ще се окаже във война с Русия, доколкото Украйна е страна във въоръжен конфликт.
Орбан: Унгария няма да участва в конфликт
Премиерът подчерта, че при всякакви обстоятелства Будапеща ще се стреми да не бъде въвлечена:
Той увери, че правителството му ще се противопостави на всякакви инициативи, които според него могат да доведат до ескалация.
Няма да посмеят.Така става то определят пет години да се въоражът.Да ама отсрещната страна няма да чепка вълна през това време.Това да не е детска игра