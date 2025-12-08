Орбан: Брюксел вече е определил дата за война с Русия!

Унгарският премиер Виктор Орбан отправи поредното си остро обвинение към Брюксел, заявявайки, че европейските лидери целят ускорено приемане на Украйна в ЕС до 2030 г., за да въвлекат целия континент във военен конфликт с Русия. Коментарът му беше публикуван във Facebook и цитиран от в. „Труд“.

Орбан: „Брюксел се готви за война с Русия“

В поста си Орбан твърди, че действията на ЕС ясно показват подготовка за бъдещ военен сблъсък:

„Брюксел се готви за война с Русия и вече е определил целева дата за влизане във войната: 2030 г.“

По думите му, стартираната от ЕС оръжейна програма имала за цел да подготви Съюза за военни действия именно до тази година.

Той добавя, че 2030 г. съвпада и с целевата дата за ускореното членство на Украйна в Европейския съюз, което според него не е случайно.

Орбан: „Приемането на Украйна ще ни въвлече във война“

Унгарският премиер се позовава на Договора за ЕС:

„В случай на въоръжено нападение на територията на една държава членка, останалите държави са длъжни да предоставят цялата помощ, с която разполагат.“

Според него, това означава, че ако Украйна бъде приета като пълноправен член, ЕС автоматично ще се окаже във война с Русия, доколкото Украйна е страна във въоръжен конфликт.

Орбан: Унгария няма да участва в конфликт

Премиерът подчерта, че при всякакви обстоятелства Будапеща ще се стреми да не бъде въвлечена:

„Ще направим всичко по силите си Унгария да остане извън войната.“

Той увери, че правителството му ще се противопостави на всякакви инициативи, които според него могат да доведат до ескалация.