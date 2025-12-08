Орбан: Турция гарантира маршрута за руските енергоносители към Унгария

Турция „осигурява и гарантира“ транзита на руските енергоносители към Унгария, заяви унгарският премиер Виктор Орбан на съвместна пресконференция с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Истанбул. Той подчерта, че дългогодишните отношения между двете държави и историческите връзки с тюркския свят определят стратегическото партньорство между Анкара и Будапеща.

Орбан припомни, че с Ердоган са провели 32 срещи, а сътрудничеството се задълбочава особено след 2010 г., когато турският президент посочил, че „идват нови времена“ и поканил Унгария в Съвета на тюркските държави. Премиерът определи тюркския свят като „жив, развиващ се и укрепващ регион“, към който унгарците имат културни корени.

Той посочи значителния растеж на двустранната търговия — от 2,5 млрд. долара при първата им среща до почти 6 млрд. долара днес. Новата цел, поставена от Ердоган, е достигане на 10 млрд. долара годишен обем.

Руско-украинската война и ролята на Турция

Орбан заяви, че Унгария, както и Турция, „принадлежи към лагера на мира“, настоявайки, че войната няма военно решение.

„Ако няма решение на бойното поле, тогава трябва да се постигне мир“, каза унгарският премиер, като припомни успешните посреднически усилия на Ердоган в миналото.

„Днес се съгласихме да координираме усилията си за мир“, добави той.

Миграцията и европейската сигурност

Орбан благодари на Ердоган за ролята на Турция в спирането на нелегалната миграция към Европа. Той подчерта, че Анкара задържа стотици хиляди мигранти годишно и приютява над три милиона души.

„Ако Турция не защитаваше Европа и Унгария, днес щяхме да плуваме в море от нелегална миграция“, заяви Орбан, като обеща подкрепа за турските усилия в Брюксел.

Енергийна осигуреност и санкции

По думите на Орбан, Унгария е постигнала споразумение със САЩ, че американските санкции върху руския газ и петрол няма да засегнат страната, след което Москва потвърди непрекъснатостта на доставките.

С Ердоган те договорили и гарантиране на маршрута през Турция.

„Само тази година през Турция пристигнаха 7,5 млрд. кубически метра газ“, подчерта премиерът.

Той определи споразумението като „сериозен въпрос“ и благодари на турския президент за енергийното партньорство.

Перспективи за сътрудничество

Орбан заяви, че след разговорите има „най-добри надежди“ за по-задълбочено политическо, икономическо, енергийно и отбранително сътрудничество между Унгария и Турция. Военно-индустриалното партньорство между двете страни се разширява на фона на променящата се европейска икономика.