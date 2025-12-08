Орбан: Турция гарантира маршрута за руските енергоносители към Унгария

Турция „осигурява и гарантира“ транзита на руските енергоносители към Унгария, заяви унгарският премиер Виктор Орбан на съвместна пресконференция с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Истанбул. Той подчерта, че дългогодишните отношения между двете държави и историческите връзки с тюркския свят определят стратегическото партньорство между Анкара и Будапеща.
Орбан припомни, че с Ердоган са провели 32 срещи, а сътрудничеството се задълбочава особено след 2010 г., когато турският президент посочил, че „идват нови времена“ и поканил Унгария в Съвета на тюркските държави. Премиерът определи тюркския свят като „жив, развиващ се и укрепващ регион“, към който унгарците имат културни корени.
Той посочи значителния растеж на двустранната търговия — от 2,5 млрд. долара при първата им среща до почти 6 млрд. долара днес. Новата цел, поставена от Ердоган, е достигане на 10 млрд. долара годишен обем.
Руско-украинската война и ролята на Турция
Орбан заяви, че Унгария, както и Турция, „принадлежи към лагера на мира“, настоявайки, че войната няма военно решение.
Миграцията и европейската сигурност
Орбан благодари на Ердоган за ролята на Турция в спирането на нелегалната миграция към Европа. Той подчерта, че Анкара задържа стотици хиляди мигранти годишно и приютява над три милиона души.
Енергийна осигуреност и санкции
По думите на Орбан, Унгария е постигнала споразумение със САЩ, че американските санкции върху руския газ и петрол няма да засегнат страната, след което Москва потвърди непрекъснатостта на доставките.
С Ердоган те договорили и гарантиране на маршрута през Турция.
Той определи споразумението като „сериозен въпрос“ и благодари на турския президент за енергийното партньорство.
Перспективи за сътрудничество
Орбан заяви, че след разговорите има „най-добри надежди“ за по-задълбочено политическо, икономическо, енергийно и отбранително сътрудничество между Унгария и Турция. Военно-индустриалното партньорство между двете страни се разширява на фона на променящата се европейска икономика.
