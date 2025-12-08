От „Герена“ отговориха на депутат: Вашите изказвания уронват престижа на клуба

От Левски отговориха на депутата Ивелин Михайлов, който заяви в ефира на „Свободна Европа“, че Делян Пеевски е поискал „сините“ да спечелят титлата на България, а и да са негова собственост.

- Реклама -

Клубът пише, че лидерът на „Величие“ прави фалшиви твърдения и внушения. В Левски смятат, че направените от Михайлов коментари представляват „непотвърдени политически твърдения, за които не са представени доказателства“.

БЕЗ РЕДАКТОРСКА НАМЕСА:

„До редакцията на “Свободна Европа”,

В последното издание на „Студио България“ с водещ Генка Шикерова лидерът на партия „Величие“ Ивелин Михайлов прави поредица от твърдения и внушения, свързани с ПФК „Левски“ – включително, че Делян Пеевски „е пожелал „Левски“ да е негов“ и че той упражнява директно влияние върху част от агитките, позовавайки се на неуточнена „вътрешна информация“.

Тези изявления бяха препечатани и в други медии, без какъвто и да било опит за проверка и без да бъде потърсен клубът като пряко засегната страна.

Твърдения от типа „Пеевски е наредил „Левски“ да бъде шампион“ не само са лъжа, но и уронват престижа на клуба, подкопават доверието и обиждат играчите и спортно-техническия щаб, обезценявайки техните усилия.

За вас, като журналисти, не би трябвало да е тайна, че не за първи път г-н Михайлов използва статута си на депутат и публичната трибуна, за да разпространява твърдения без доказателства. В друг широко коментиран случай той вече публично призна, че е подвел медии с „пошегувахме се“ по повод свои думи за политически фигури. Това би трябвало да е ясен сигнал относно неговата надеждност, когато се позовава на подобен тип „вътрешна информация“.

„Аз казвам истината, а дали им харесва на феновете или не, това си е тяхна работа“, заяви в края г-н Михайлов.

Изключително притеснителен за нас е фактът, че в конкретния материал, правен на запис и монтиран допълнително, думите на депутата са приети безкритично и без минимален опит за проверка, което противоречи на стандартите за качествена журналистика – проверка на фактите, ясно разграничаване между мнение и факт или поне право на отговор на засегнатите страни.

Важен контекст:

Към момента на интервюто ПФК „Левски“ е в рядко виждана за последните две десетилетия позиция – финансово стабилен и управленски независим клуб, който за първи път от 17 години зимува като лидер в първенството. Разбираме, че тази ситуация неизбежно привлича интерес – виждаме ясни опити за присвояване на заслуги и е повод за политически интерпретации, а дори ражда и всякакви конспиративни теории. Може би г-н Михайлов е повярвал на поредната такава и я е приел за „вътрешна информация„.

В същия този момент бизнесът, ръководен от г-н Михайлов, докато е лидер на парламентарно представена партия и действащ депутат, по публично достъпна информация е обект на проверки и обвинения за финансови злоупотреби, за които се твърди, че са ощетили хиляди български граждани.

На финала ще си позволим да припомним един факт: Ако историята е доказала нещо, то е, че който тръгне на война с „Левски“ и феновете му, е обречен на провал и забрава.

Настояваме настоящият текст да бъде публикуван като право на отговор със съпоставима видимост с изявленията на г-н Михайлов, включително да бъде добавено ясно уточнение, че направените от него коментари представляват непотвърдени политически твърдения, за които не са представени доказателства пред екипа ви.