      понеделник, 08.12.25
          От последните минути: Мощно земетресение разлюля Турция!

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Земетресение с магнитуд 5.7 по скалата на Рихтер бе регистрирано днес близо до Анталия, Турция, съобщиха от Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC). По-късно магнитудът беше коригиран на 5,1.

          По данни на EMSC епицентърът се намира на около 8 км североизточно от Анталия, а трусът е отчетен в 12:21 ч. българско време.

          Информация за щети или пострадали към момента не е официално оповестена. Трусът е усетен в редица райони по турското Средиземноморие и е предизвикал притеснения сред местното население и туристите в региона.

          Земетресение с магнитуд 7 разтърси района между Аляска и Канада

          ТОКУ-ЩО: Много силно земетресение удари Япония, има опасност от цунами!

          Никола Павлов -
          Земетресение с магнитуд 7,1 по Рихтер разтърси японските острови Хокайдо и Хоншу, показва справка в сайта на Евро-Средиземноморския сеизмологичен център. Епицентърът е на 135...
          Политика

          Русия натиска газта: националните проекти стават стратегическият двигател

          Пламена Ганева -
          На заседание на Съвета по стратегическо развитие и национални проекти руският президент Владимир Путин определи националните проекти като „ключов инструмент за постигане на националните...
          Политика

          Стармър: Това, което постигна Тръмп, е най-доброто за последните 4 години

          Никола Павлов -
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристига в Лондон за среща на високо ниво с британския премиер Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон и германския...

