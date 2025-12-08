От последните минути: Мощно земетресение разлюля Турция!

Земетресение с магнитуд 5.7 по скалата на Рихтер бе регистрирано днес близо до Анталия, Турция, съобщиха от Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC). По-късно магнитудът беше коригиран на 5,1.

По данни на EMSC епицентърът се намира на около 8 км североизточно от Анталия, а трусът е отчетен в 12:21 ч. българско време.

Информация за щети или пострадали към момента не е официално оповестена. Трусът е усетен в редица райони по турското Средиземноморие и е предизвикал притеснения сред местното население и туристите в региона.