Пеевски: Като има протести в „Триъгълника на властта“, оттам ще командват България

Лидерът на ДПС и председател на парламентарната група „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски проведе открован разговор в Кърджали с кмета на града Ерол Мюмюн, кметовете от областта, депутати, представители на централното и областното ръководство на партията, както и общински съветници. Срещата беше посветена както на политическата ситуация в София, така и на подготовката за националните митинги под мотото „НЕ на омразата!“

- Реклама -

Критика към опозицията и към „триъгълника на властта“

По време на разговора Пеевски остро коментира поведението на ПП-ДБ и други опозиционни сили:

„Ние не делим хората, те делят хората. И смятат, че като има протести в ‘триъгълника на властта’, оттам те ще командват България.“

Лидерът на ДПС се обяви срещу опитите – по думите му – за дестабилизация:

„За мен това, което те наричат ‘триъгълника на властта’ в София, е триъгълникът на тези, които служат на България. Президентът трябва да служи на България – а той не служи. Парламентът трябва да служи, а не само да се карат. Министерският съвет също.“

„Триъгълникът на слугите на държавата“

Пеевски подчерта:

„Трябва да се сетят, че това е триъгълникът на слугите на държавата.“

Той настоя, че институциите са избрани, за да работят за гражданите, а не за политически конфликти.

Призив към разум и отказ от насилие

Лидерът на ДПС акцентира върху опасността от политически напрежения:

„Само избирателите могат да решат кой е техният лидер и кой не може да бъде. Не трябва да се чупи държавата! Тя е една – на всички български граждани, които са равни пред нея.“

И предупреди:

„С рушене на държавата, преврати и насилие – нищо няма да се получи.“

Подготовка за митингите „НЕ на омразата!“

Пеевски обяви, че утрешните събития са реакция срещу опитите за разделение и подкопаване на стабилността: