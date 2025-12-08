Пеевски: Като има протести в „Триъгълника на властта“, оттам ще командват България

Лидерът на ДПС и председател на парламентарната група „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски проведе открован разговор в Кърджали с кмета на града Ерол Мюмюн, кметовете от областта, депутати, представители на централното и областното ръководство на партията, както и общински съветници. Срещата беше посветена както на политическата ситуация в София, така и на подготовката за националните митинги под мотото „НЕ на омразата!“
Критика към опозицията и към „триъгълника на властта“
По време на разговора Пеевски остро коментира поведението на ПП-ДБ и други опозиционни сили:
Лидерът на ДПС се обяви срещу опитите – по думите му – за дестабилизация:
„Триъгълникът на слугите на държавата“
Пеевски подчерта:
Той настоя, че институциите са избрани, за да работят за гражданите, а не за политически конфликти.
Призив към разум и отказ от насилие
Лидерът на ДПС акцентира върху опасността от политически напрежения:
И предупреди:
Подготовка за митингите „НЕ на омразата!“
Пеевски обяви, че утрешните събития са реакция срещу опитите за разделение и подкопаване на стабилността:
Свиня африканска чума.
Оставка наглец!
ТОЯ НАЛИ ЩЕШЕ ВСЕКИ ДЕН ДА БЛОКИРА ПАРЛАМЕНТА ?!! НЕ ВИКАШЕ ЛИ НЕГОВИЯ ПО МЛАДЕЖИТЕ В ПАРЛАМЕНТА – „МЪРШЛЯЦИ“ , И КОВЧЕЖНИКА НА СТРАНАТА – ДАНО МЕНТАТА ДУПЕСАРСКИ ,ЧЕ НЯМАЛИ ПРАВО ХОРАТА ДА ГО „ПРИТЕСНЯВАТ“ В ПАРЛАМЕНТА! КОЙТО СЕЕ ВЕТРОВЕ НАМАГНИТЕНИ – ЩЕ ПОЖЪНЕ БУРИ ОТ НАРОДА !!
Несполучлив опит на природата
Svinia otivai si
Nerez v ataka
Оди да стачкуваш барабар със Свирчев на Ахтопол пред танкера дето го докара Ердоган бимбаши!
Вземай англосаксонските агенти за чуждо влияние от пп-дб и заминавайте за усрайна да воювате до смърт за урсула!
Пълни глупости ! Няма какво да се прочете , затворих го ! Свиня и ум ?
Изхабен генетичен материал!!!!
Роми Мюсюлмани Помаци и всички други
граждани на България не му вярвайте на този преял с власт лидер
Взимайте парите и го премахнете
България не е Кърджали бе прасе мръсно тези хора са мачкани и заплашвани от теб!
„Откровен разговор“ 🤣🤣🤣🤣🤣
Долен мазен шупар
СВИНЯ ИЗЧЕЗВАЙ С 300 ОТ БЪЛГАРИЯ
Жаден за власт , командване и пари .. лиги му капят от устата от алчност
Към Дубай,че Кърджали е близо за народната любов 😂
Страхлива свиня!!!
А ве Шиши много си прост в Кърджали от години съжителстват българи и турци,тоест християни и мисюлмани!
ОСТАВКА.ШИШО
Противен , много противен!
Управлявай си в Кърджали, гнусна кочина!
Това момченце е за трепане.
Казва се актива на
мафията………..
Събрал малоумници като него!
Кърджали анклав на Турция ли е ? Там българи ще излязат ли на контрапротест. Предстои да видим. Време е градът да промени името си защото името навява з кърджалии. .
Тоя преврат ще прави
Моля, господин Пеевски да излезе на организираните от него протести и да са влее в масата, подкрепящи го, ама без охрана! Без охрана!
Чакам!
Той ще присъства ли на протеста?
Станимира Станева ще присъства със кевларено одеяло
Пълен профан и лумпен е този. Не е в състояние да проумее, че на хората, за които той мисли денем и нощем 24/7 им омръзна да бъдат използвани и ограбвани без значени дали живеят в София, Кърджали, Тутракан или Каспичан и каква религия изповядват. Не си дава сметка, че с посещението си в Кърджали той отново използва хората само в своя полза
Ще излезеш ли. В сряда пред Народа даси кажеш молитвата. Убиец на Народа . Български.
Дрън-дрън!Той от къде иска да се управлява държавата,от Кърдалъка ли?нАИСТИНА ПРЕЗИДЕНТА И ДРУГИТЕ ИНСТУЦИИ не си вършат длъжността,щом позволяват такива етнически прояви и мутрафонски действия,за каквито намеква открито кандидата за валия или бейлербей.Не проумявам какво чака президента,да направят преврат ли,вместо да обяви извънредно положение и като главнокомандващ армията да арестува самозабравилите се анархисти.