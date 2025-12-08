НА ЖИВО
          Пеевски: Като има протести в „Триъгълника на властта", оттам ще командват България

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Лидерът на ДПС и председател на парламентарната група „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски проведе открован разговор в Кърджали с кмета на града Ерол Мюмюн, кметовете от областта, депутати, представители на централното и областното ръководство на партията, както и общински съветници. Срещата беше посветена както на политическата ситуация в София, така и на подготовката за националните митинги под мотото „НЕ на омразата!“

          Критика към опозицията и към „триъгълника на властта“

          По време на разговора Пеевски остро коментира поведението на ПП-ДБ и други опозиционни сили:

          „Ние не делим хората, те делят хората. И смятат, че като има протести в ‘триъгълника на властта’, оттам те ще командват България.“

          Лидерът на ДПС се обяви срещу опитите – по думите му – за дестабилизация:

          „За мен това, което те наричат ‘триъгълника на властта’ в София, е триъгълникът на тези, които служат на България. Президентът трябва да служи на България – а той не служи. Парламентът трябва да служи, а не само да се карат. Министерският съвет също.“

          „Триъгълникът на слугите на държавата“

          Пеевски подчерта:

          „Трябва да се сетят, че това е триъгълникът на слугите на държавата.“

          Той настоя, че институциите са избрани, за да работят за гражданите, а не за политически конфликти.

          Призив към разум и отказ от насилие

          Лидерът на ДПС акцентира върху опасността от политически напрежения:

          „Само избирателите могат да решат кой е техният лидер и кой не може да бъде. Не трябва да се чупи държавата! Тя е една – на всички български граждани, които са равни пред нея.“

          И предупреди:

          „С рушене на държавата, преврати и насилие – нищо няма да се получи.“

          Подготовка за митингите „НЕ на омразата!“

          Пеевски обяви, че утрешните събития са реакция срещу опитите за разделение и подкопаване на стабилността:

          „Утре ясно, по мирен и демократичен начин ще изразим нашата воля за една мирна и спокойна България.“

          3. ТОЯ НАЛИ ЩЕШЕ ВСЕКИ ДЕН ДА БЛОКИРА ПАРЛАМЕНТА ?!! НЕ ВИКАШЕ ЛИ НЕГОВИЯ ПО МЛАДЕЖИТЕ В ПАРЛАМЕНТА – „МЪРШЛЯЦИ“ , И КОВЧЕЖНИКА НА СТРАНАТА – ДАНО МЕНТАТА ДУПЕСАРСКИ ,ЧЕ НЯМАЛИ ПРАВО ХОРАТА ДА ГО „ПРИТЕСНЯВАТ“ В ПАРЛАМЕНТА! КОЙТО СЕЕ ВЕТРОВЕ НАМАГНИТЕНИ – ЩЕ ПОЖЪНЕ БУРИ ОТ НАРОДА !!

          7. Оди да стачкуваш барабар със Свирчев на Ахтопол пред танкера дето го докара Ердоган бимбаши!

          8. Вземай англосаксонските агенти за чуждо влияние от пп-дб и заминавайте за усрайна да воювате до смърт за урсула!

          11. Роми Мюсюлмани Помаци и всички други
            граждани на България не му вярвайте на този преял с власт лидер
            Взимайте парите и го премахнете

          12. България не е Кърджали бе прасе мръсно тези хора са мачкани и заплашвани от теб!

          19. А ве Шиши много си прост в Кърджали от години съжителстват българи и турци,тоест християни и мисюлмани!

          26. Кърджали анклав на Турция ли е ? Там българи ще излязат ли на контрапротест. Предстои да видим. Време е градът да промени името си защото името навява з кърджалии. .

          28. Моля, господин Пеевски да излезе на организираните от него протести и да са влее в масата, подкрепящи го, ама без охрана! Без охрана!
            Чакам!

          30. Пълен профан и лумпен е този. Не е в състояние да проумее, че на хората, за които той мисли денем и нощем 24/7 им омръзна да бъдат използвани и ограбвани без значени дали живеят в София, Кърджали, Тутракан или Каспичан и каква религия изповядват. Не си дава сметка, че с посещението си в Кърджали той отново използва хората само в своя полза

          32. Дрън-дрън!Той от къде иска да се управлява държавата,от Кърдалъка ли?нАИСТИНА ПРЕЗИДЕНТА И ДРУГИТЕ ИНСТУЦИИ не си вършат длъжността,щом позволяват такива етнически прояви и мутрафонски действия,за каквито намеква открито кандидата за валия или бейлербей.Не проумявам какво чака президента,да направят преврат ли,вместо да обяви извънредно положение и като главнокомандващ армията да арестува самозабравилите се анархисти.

