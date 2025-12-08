Новата стратегия за национална сигурност на Съединените щати поставя акцент върху необходимостта от диалог и конструктивни отношения — елемент, който Русия оценява положително. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от РИА Новости.

„Там се говори за необходимост от диалог и изграждане на конструктивни, добри отношения. Това не може да не импонира, и напълно съответства на нашето виждане,“ подчерта Песков. - Реклама -

По думите му, след преодоляването на натрупаните проблеми между Москва и Вашингтон може да се открие перспектива за възстановяване на двустранните отношения и извеждането им от дълбоката криза.

Представителят на Кремъл отбеляза, че несигурността около политиката на следващата американска администрация остава фактор:

„Какво ще стане по-нататък, със следващата администрация — едва ли някой би се осмелил да прогнозира.“

Публикуваната в петък стратегия поставя мирния процес в Украйна сред основните интереси на американската национална сигурност. Документът посочва, че политиката на САЩ в Европа има за цел възстановяване на стратегическата стабилност с Русия.

В същото време Белият дом констатира разминавания с позициите на европейските партньори, които според Вашингтон имат нереалистични очаквания за развитието на украинския конфликт. В документа се твърди, че ЕС продължава да разчита на военен натиск и нарушава основни демократични принципи, за да потисне вътрешна опозиция — линия, на която САЩ възнамеряват да се противопоставят.