Плевнелиев: Еврото е шанс за по-развита България

България става член на клуб на по-богати и развити страни — мечта, за чието сбъдване държавата е трябвало да измине дълъг и труден път. Това заяви пред БТВ Росен Плевнелиев, президент на България в периода 2012–2017 г.
Плевнелиев благодари на всички, които са подкрепили правителството през последната година, като подчерта, че тази подкрепа е била решаваща както за еврозоната, така и за Шенген.
В края Плевнелиев се пошегува:
България става член на клуб на по-богати и развити страни — мечта, за чието сбъдване държавата е трябвало да измине дълъг и труден път. Това заяви пред БТВ Росен Плевнелиев, президент на България в периода 2012–2017 г.
Плевнелиев благодари на всички, които са подкрепили правителството през последната година, като подчерта, че тази подкрепа е била решаваща както за еврозоната, така и за Шенген.
И този плаче за народен съд!
Купи се не каска,а вазелин,гей неприятен!
Благоевградската Мижатурка явно е натрупал капитали в Евро и си умре от кеф??!!
Мушкан задник
На този индивид нещо му има. Не е добре.
Малоумник.
Neshtat da rabotat tia gnidi
Вервайте ни ама друг път Чехльо!
Значи, да знаем кои да държим отговорни за спекулата и инфлацията..
Отрепляк!
Sqstia boklyk kato boiko ti mese sram za bege boklyk
Бунак
Пак чехълчо да се изкаже , без него накъде , мазен олигофрен
На плевнята му духа м/у ушите та знае ли се ..
Съберете малоумниците на едно място и ги лекувайте! Пуснати на свобода и с власт са много опасни!
Животно гнусно, тъпо и мазно!
Ако сме нормална държава и лева си е шанс за по развита България,а тук докато има такива като вас ,нито евро ще ни помогне нито долар.
Това човече, дребна, дребна душа, което си няма представа от света, е започнало пак да клакьорства в полза на ония които го избраха за президент. Явно е закъсъл за пари. За да ги брани като Матросов на амбразурата, значи го е закъсъл за пари, и сега се домогва за някой пост като висш държавен служител. Зелено човече, ама от по-тъмно зелените!!!!!
Плевнелиев: Еврото е шанс за по-развита България.
????!!!!
Ген. Красимир Петров: „МВР е ударило дъното и продължава да копае“
Така е и с еврото и с ЕК на ЕС!!!
Това е признание за ОПГ окупирала върховете на правителството и МВР на България! Важи и за ЕС!!! Превръщайки ги в бандитски клан вкоренен в политиката! Много подобен на израелската организирана престъпност и представляваща една част дори от нея! Престъпност с философията на окупираната държава и подмандатната територия! Оплетено кълбо от паразити в жертви атакуващи първо имунната защита на човека! Лекува се ефикасно единствено чрез физическата сила на обединената общност от хора отстояващи правото си на справедлив и достоен живот! Потоп от бурна прииждаща чиста вода помитаща мръсотията заседнала в живота и гърлото ни! Отворете шлюзовете на Истината в Душите Ни и нека тя Въздаде своята Справедливост!!! Да живей Майка България!Мафията на ешафода!!!
Това е най проваленият Български президент!
Това е най проваленият Български президент!
Този пък смешник,искъл еврото..
Виждали ли сте гол охлюв?
Еврото е шанса на крадците и долната напаст от стършели превзели върховете в България. Всички долни,неграмотни, научени само на кражби и нищо друга не виждат…Всички сте за гилотината…😡😈
Шанс за още по обедняване! Но вие недоразумения та, няма как да разберете!