      понеделник, 08.12.25
          България

          Плевнелиев: Еврото е шанс за по-развита България

          Десислава Димитрова
          България става член на клуб на по-богати и развити страни — мечта, за чието сбъдване държавата е трябвало да измине дълъг и труден път. Това заяви пред БТВ Росен Плевнелиев, президент на България в периода 2012–2017 г.

          „Три имена помогнаха най-много да заключим процеса за еврото – Царя, Бойко Борисов и Владислав Горанов.“

          Плевнелиев благодари на всички, които са подкрепили правителството през последната година, като подчерта, че тази подкрепа е била решаваща както за еврозоната, така и за Шенген.

          Еврозоната е едно сигурно пристанище за нашите пари и банки. Отиваме в сигурно пристанище, но от нас зависи накъде ще плуваме и накъде ще насочим кораба. Реформи и инвестиции – това са нещата, които сами трябва да свършим. Еврото само ще ни помогне.“

          В края Плевнелиев се пошегува:

          „Росен Плевнелиев ще си купи каска и ски обувки с първото евро.“

          25 КОМЕНТАРА

          15. Съберете малоумниците на едно място и ги лекувайте! Пуснати на свобода и с власт са много опасни!

          17. Ако сме нормална държава и лева си е шанс за по развита България,а тук докато има такива като вас ,нито евро ще ни помогне нито долар.

          18. Това човече, дребна, дребна душа, което си няма представа от света, е започнало пак да клакьорства в полза на ония които го избраха за президент. Явно е закъсъл за пари. За да ги брани като Матросов на амбразурата, значи го е закъсъл за пари, и сега се домогва за някой пост като висш държавен служител. Зелено човече, ама от по-тъмно зелените!!!!!

          19. Плевнелиев: Еврото е шанс за по-развита България.
            ????!!!!
            Ген. Красимир Петров: „МВР е ударило дъното и продължава да копае“
            Така е и с еврото и с ЕК на ЕС!!!
            Това е признание за ОПГ окупирала върховете на правителството и МВР на България! Важи и за ЕС!!! Превръщайки ги в бандитски клан вкоренен в политиката! Много подобен на израелската организирана престъпност и представляваща една част дори от нея! Престъпност с философията на окупираната държава и подмандатната територия! Оплетено кълбо от паразити в жертви атакуващи първо имунната защита на човека! Лекува се ефикасно единствено чрез физическата сила на обединената общност от хора отстояващи правото си на справедлив и достоен живот! Потоп от бурна прииждаща чиста вода помитаща мръсотията заседнала в живота и гърлото ни! Отворете шлюзовете на Истината в Душите Ни и нека тя Въздаде своята Справедливост!!! Да живей Майка България!Мафията на ешафода!!!

          24. Еврото е шанса на крадците и долната напаст от стършели превзели върховете в България. Всички долни,неграмотни, научени само на кражби и нищо друга не виждат…Всички сте за гилотината…😡😈

          25. Шанс за още по обедняване! Но вие недоразумения та, няма как да разберете!

