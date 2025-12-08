Плевнелиев: Еврото е шанс за по-развита България

България става член на клуб на по-богати и развити страни — мечта, за чието сбъдване държавата е трябвало да измине дълъг и труден път. Това заяви пред БТВ Росен Плевнелиев, президент на България в периода 2012–2017 г.

„Три имена помогнаха най-много да заключим процеса за еврото – Царя, Бойко Борисов и Владислав Горанов."

Плевнелиев благодари на всички, които са подкрепили правителството през последната година, като подчерта, че тази подкрепа е била решаваща както за еврозоната, така и за Шенген.

„Еврозоната е едно сигурно пристанище за нашите пари и банки. Отиваме в сигурно пристанище, но от нас зависи накъде ще плуваме и накъде ще насочим кораба. Реформи и инвестиции – това са нещата, които сами трябва да свършим. Еврото само ще ни помогне.“

В края Плевнелиев се пошегува: