„Политико“: България трябва да даде 1,2 милиарда евро за Украйна от замразените руски активи

Страните от Европейския съюз ще трябва поотделно да осигурят финансови гаранции за планирания заем към Украйна, който ще бъде финансиран чрез замразените руски активи. Това съобщава изданието Politico, цитирано от БНТ.

Според предложението държавите членки ще покриват гаранциите пропорционално на своя БВП, както се определят и националните им вноски в общия европейски бюджет.

За България сумата възлиза на 1,2 милиарда евро, посочва документът.

Най-големите гаранции

Германия ще трябва да осигури 52 милиарда евро, а Франция — 34 милиарда евро, показват разчетите.

Европейската комисия представи миналата седмица законодателно предложение за заем до 210 милиарда евро за Украйна за срок от пет години. Средствата трябва да дойдат от замразените руски активи, намиращи се основно във финансовата компания Euroclear в Брюксел.

Белгия поставя условия

Белгия, на чиято територия са активите, се противопоставя на директното им използване и настоява другите страни членки да предоставят гаранции, в случай че Украйна не е в състояние да възстанови средствата.

Рискове и променливи

В документа на ЕК се посочва, че сумите за отделните държави могат да се увеличат, ако държави, „приятелски настроени към Кремъл“, като Унгария, откажат участие. Обратно – гаранциите могат да намалеят, ако извънсъюзни партньори като Норвегия се присъединят към инициативата.

Как ще бъдат използвани средствата?

Предложението за заема предвижда:

115 милиарда евро за подпомагане на украинската отбранителна индустрия;

за подпомагане на украинската отбранителна индустрия; 50 милиарда евро за покриване на бюджетните нужди на Киев;

за покриване на бюджетните нужди на Киев; 45 милиарда евро за изплащане на заем, отпуснат миналата година от Г-7.

Финалното решение

Окончателното решение за схемата на финансиране ще бъде взето на срещата на върха на ЕС следващата седмица в Брюксел.