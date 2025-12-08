НА ЖИВО
          Икономика

          Потребителската кошница достигна 100 лева след лек седмичен ръст

          Десислава Димитрова
          Потребителската кошница с основни продукти е поскъпнала с един лев за последната седмица и вече възлиза на 100 лева, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

          Повишението се дължи основно на седмичните ценови колебания, свързани със сезонността, съобщава БНТ.

          Сред продуктите с понижение се открояват лукът и картофите, които поевтиняват с 1 ст., както и морковите – с 2 ст. Най-голям спад има при ябълките, чиято цена намалява с 30 ст.

          В същото време се отчита ръст при домати и краставици.

          От основните храни леко повишение има при кашкавала – с 2 ст., както и при киселото мляко и яйцата, които поскъпват с 1 ст. Намаление се наблюдава при брашното, маслото и прясното мляко.

          От началото на годината оризът е поевтинял с 3 ст., а олиото – с 8 ст. За периода брашното е поскъпнало със 7 ст., а свинското и пилешкото месо – с 46 ст.

          Председателят на комисията Владимир Иванов подчерта, че пазарът се намира в състояние на стабилност: „Имаме нормални пазарни взаимодействия, без отклонения и необичайни събития. Не регистрираме процеси извън пазарната логика – напротив, наблюдава се успокояване. Тази седмица потребителската кошница се увеличи от 99 лева на 100 лева.“

