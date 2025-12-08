НА ЖИВО
      понеделник, 08.12.25
          Правителството на Бенин: „Няколко“ загинали при осуетения опит за преврат

          Снимка: БГНЕС
          Правителството на Бенин съобщи, че „няколко“ души са загинали по време на осуетения опит за преврат през уикенда. Информацията беше оповестена след извънредно заседание в понеделник.

          Според властите, рано в неделя в президентската резиденция на Патрис Талон са избухнали „жестоки сблъсъци“ между заговорниците и Републиканската гвардия. Отчетени са жертви и от двете страни.

          Сред загиналите е съпругата на началника на военния щаб на президента, генерал Бертен Бада, който самият е бил смъртоносно ранен при нападението.

          Правителството не посочи точния брой на жертвите, но подчерта, че ситуацията е поставена под контрол още в неделя.

