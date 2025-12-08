НА ЖИВО
          България

          Правителството одобри проекта за държавния бюджет за 2026 г.

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Министерският съвет одобри проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г., както и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026–2028 г., която служи като мотив към законопроекта.

          Бюджетът за 2026 г. е изготвен в съответствие с първия Национален средносрочен фискално-структурен план за периода 2025–2028 г., включващ приоритети, реформи и инвестиционни намерения. Основният акцент остава върху гарантирането на дългосрочната устойчивост на публичните финанси и предвидима икономическа среда.

          Евро от 2026 г. и макроикономическа прогноза

          С оглед въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г., всички бюджетни документи са изготвени директно в евро при курс 1,95583 лв. за 1 евро.

          Социалните партньори подкрепиха бюджета, като единствено АИКБ се въздържа.

          Макроикономическата прогноза на МФ предвижда:

          • 2,7% растеж на БВП през 2026 г.;
          • 2,5–2,4% растеж през 2027–2028 г.;
          • Инфлация от 3,5% през 2026 г., забавяща се до 2,5% през 2028 г.

          Фискалният съвет потвърждава оценките.

          Бюджетно салдо, дефицит и държавен дълг

          За периода 2026–2028 г. е заложен дефицит по КФП от:

          • 3,0% от БВП през 2026 г.,
          • 2,8% през 2027 г.,
          • 2,4% през 2028 г.

          Предвижда се държавният дълг да достигне:

          • 37,6 млрд. евро (31,3% от БВП) през 2026 г.;
          • 43,5 млрд. евро през 2027 г.;
          • 49,0 млрд. евро (36,6% от БВП) през 2028 г.

          Максималният нов дълг за 2026 г. е до 10 млрд. евро, от които до 3,2 млрд. евро по инструмента SAFE.

          Осигурителни прагове и доходи

          От 1 януари 2026 г.:

          • минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се става 620,20 евро;
          • максималният осигурителен доход е 2 300 евро, увеличавайки се до 2 659 евро през 2028 г.

          Данъчната политика остава насочена към стабилност, ограничаване на злоупотребите и стимулиране на бизнеса. Предвиждат се промени като:

          • разширяване на обхвата на стоките с висок фискален риск;
          • нови правила за електронно проследяване;
          • данъчни облекчения за НИРД;
          • продължаващ акцизен календар за тютюневите изделия;
          • по-благоприятно амортизиране за електромобили;
          • увеличение на таксата по Закона за хазарта от 20% на 22%.

          Разходи и социални политики

          Общите разходи по КФП възлизат на:

          • 54,05 млрд. евро през 2026 г.;
          • 55,09 млрд. евро през 2027 г.;
          • 58,00 млрд. евро през 2028 г.

          Основни мерки:

          • увеличение на минималната работна заплата от 550,67 евро на 620,20 евро;
          • осъвременяване на пенсиите по швейцарското правило;
          • по-високи обезщетения за отглеждане на дете (460,17 евро);
          • повишаване до 75% на обезщетенията при неизползван отпуск по майчинство;
          • увеличение на средствата за персонал в бюджетната сфера с 10%;
          • програма за подкрепа на специализанти лекари – 30 млн. евро;
          • 11,3% ръст на средствата за общините.

          Капиталови инвестиции

          Капиталовите разходи за 2026 г. са 7,02 млрд. евро, от които 3,165 млрд. евро национално финансиране и 3,855 млрд. евро европейски средства, включително НПВУ.

          Продължава и Инвестиционната програма за общински проекти, с максимален ресурс от 920,3 млн. евро.

