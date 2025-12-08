Правителството одобри проекта за държавния бюджет за 2026 г.

Министерският съвет одобри проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г., както и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026–2028 г., която служи като мотив към законопроекта.
Бюджетът за 2026 г. е изготвен в съответствие с първия Национален средносрочен фискално-структурен план за периода 2025–2028 г., включващ приоритети, реформи и инвестиционни намерения. Основният акцент остава върху гарантирането на дългосрочната устойчивост на публичните финанси и предвидима икономическа среда.
Евро от 2026 г. и макроикономическа прогноза
С оглед въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г., всички бюджетни документи са изготвени директно в евро при курс 1,95583 лв. за 1 евро.
Социалните партньори подкрепиха бюджета, като единствено АИКБ се въздържа.
Макроикономическата прогноза на МФ предвижда:
- 2,7% растеж на БВП през 2026 г.;
- 2,5–2,4% растеж през 2027–2028 г.;
- Инфлация от 3,5% през 2026 г., забавяща се до 2,5% през 2028 г.
Фискалният съвет потвърждава оценките.
Бюджетно салдо, дефицит и държавен дълг
За периода 2026–2028 г. е заложен дефицит по КФП от:
- 3,0% от БВП през 2026 г.,
- 2,8% през 2027 г.,
- 2,4% през 2028 г.
Предвижда се държавният дълг да достигне:
- 37,6 млрд. евро (31,3% от БВП) през 2026 г.;
- 43,5 млрд. евро през 2027 г.;
- 49,0 млрд. евро (36,6% от БВП) през 2028 г.
Максималният нов дълг за 2026 г. е до 10 млрд. евро, от които до 3,2 млрд. евро по инструмента SAFE.
Осигурителни прагове и доходи
От 1 януари 2026 г.:
- минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се става 620,20 евро;
- максималният осигурителен доход е 2 300 евро, увеличавайки се до 2 659 евро през 2028 г.
Данъчната политика остава насочена към стабилност, ограничаване на злоупотребите и стимулиране на бизнеса. Предвиждат се промени като:
- разширяване на обхвата на стоките с висок фискален риск;
- нови правила за електронно проследяване;
- данъчни облекчения за НИРД;
- продължаващ акцизен календар за тютюневите изделия;
- по-благоприятно амортизиране за електромобили;
- увеличение на таксата по Закона за хазарта от 20% на 22%.
Разходи и социални политики
Общите разходи по КФП възлизат на:
- 54,05 млрд. евро през 2026 г.;
- 55,09 млрд. евро през 2027 г.;
- 58,00 млрд. евро през 2028 г.
Основни мерки:
- увеличение на минималната работна заплата от 550,67 евро на 620,20 евро;
- осъвременяване на пенсиите по швейцарското правило;
- по-високи обезщетения за отглеждане на дете (460,17 евро);
- повишаване до 75% на обезщетенията при неизползван отпуск по майчинство;
- увеличение на средствата за персонал в бюджетната сфера с 10%;
- програма за подкрепа на специализанти лекари – 30 млн. евро;
- 11,3% ръст на средствата за общините.
Капиталови инвестиции
Капиталовите разходи за 2026 г. са 7,02 млрд. евро, от които 3,165 млрд. евро национално финансиране и 3,855 млрд. евро европейски средства, включително НПВУ.
Продължава и Инвестиционната програма за общински проекти, с максимален ресурс от 920,3 млн. евро.