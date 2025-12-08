ПРЕД ПРОВАЛ? Работодателите отново отхвърлиха бюджета

Националният съвет за тристранно сътрудничество разгледа проекта за бюджет на НЗОК за 2026 г., като от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) заявиха, че няма да го подкрепят, а КНСБ се въздържа.
Управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски подчерта, че изготвеният проект е съобразен с общата бюджетна рамка и предвижда сериозно увеличение на средствата: 5,288 млрд. евро приходи и трансфери, което е ръст от 9,2% спрямо 2025 г.
В проекта са предвидени 40 млн. евро за изграждане на електронна здравна карта, която ще гарантира верификация на медицинските дейности и достъп до досиетата на пациенти за лични лекари, спешна и специализирана помощ. Резервът на Касата достига 155,2 млн. евро, ръст от 9,3%.
Министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов подкрепи документа:
Председателят на Надзорния съвет на НЗОК Явор Пенчев също определи параметрите като стабилни за функционирането на системата. Министерството на финансите чрез министър Теменужка Петкова потвърди своята подкрепа.
От работодателските организации обаче прозвуча критика. Представителят на АИКБ Румен Радев заяви:
Мария Минчева от БСК коментира, че е било правилно отпадането на предвидените 260 млн. евро за възнаграждения на лекари без специалност:
КРИБ и БТПП обявиха подкрепа, като подчертаха, че за младите лекари е по-сигурно заплащането да се извършва през Министерството на здравеопазването.
КНСБ обаче се въздържа. Президентът Пламен Димитров заяви:
Президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов добави:
