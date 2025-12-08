ПРЕД ПРОВАЛ? Работодателите отново отхвърлиха бюджета

Националният съвет за тристранно сътрудничество разгледа проекта за бюджет на НЗОК за 2026 г., като от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) заявиха, че няма да го подкрепят, а КНСБ се въздържа.

- Реклама -

Управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски подчерта, че изготвеният проект е съобразен с общата бюджетна рамка и предвижда сериозно увеличение на средствата: 5,288 млрд. евро приходи и трансфери, което е ръст от 9,2% спрямо 2025 г.

„За първична извънболнична помощ средствата се увеличават с 6,4%, за специализирана – с 4,7%, за МДД – с 9,5%, за болнична помощ – с 10,1%, а за лекарства и изделия за домашно лечение – с 10,2%“, заяви Стефановски.

В проекта са предвидени 40 млн. евро за изграждане на електронна здравна карта, която ще гарантира верификация на медицинските дейности и достъп до досиетата на пациенти за лични лекари, спешна и специализирана помощ. Резервът на Касата достига 155,2 млн. евро, ръст от 9,3%.

Министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов подкрепи документа:

„Заложените приходи и трансфери създават стабилна финансова рамка. Ръстът на разходите ще позволи нормално финансиране на пакетите дейности.“

Председателят на Надзорния съвет на НЗОК Явор Пенчев също определи параметрите като стабилни за функционирането на системата. Министерството на финансите чрез министър Теменужка Петкова потвърди своята подкрепа.

От работодателските организации обаче прозвуча критика. Представителят на АИКБ Румен Радев заяви:

„Този бюджет продължава традицията да доминират разходите за болници и лекарства. Трябва обратната философия – повече средства за профилактика.“

Мария Минчева от БСК коментира, че е било правилно отпадането на предвидените 260 млн. евро за възнаграждения на лекари без специалност:

„Това беше порочен подход. Не решаваше проблемите и щеше да доведе до още по-голямо напрежение.“

КРИБ и БТПП обявиха подкрепа, като подчертаха, че за младите лекари е по-сигурно заплащането да се извършва през Министерството на здравеопазването.

КНСБ обаче се въздържа. Президентът Пламен Димитров заяви:

„Средствата намаляха с 208 млн. евро. Не виждаме решения за устойчиво подобряване на недостига на кадри – лекари и медицински сестри.“

Президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов добави: