НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 08.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Русия натиска газта: националните проекти стават стратегическият двигател

          0
          77
          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          На заседание на Съвета по стратегическо развитие и национални проекти руският президент Владимир Путин определи националните проекти като „ключов инструмент за постигане на националните цели“ и подчерта тяхното централно значение за бъдещото развитие на страната.

          - Реклама -

          По думите му, за да бъде осигурен пълноценен старт на проектите, е създадена обширна нормативна рамка, която регламентира изпълнението и контрола върху приоритетните направления. Освен това вече са определени основните източници на финансиране, което гарантира предвидимост и стабилност при реализацията на предвидените инициативи.

          Путин акцентира и върху модернизацията на системата за наблюдение: внедрен е цифров мониторинг на резултатите, който се базира на обратна връзка от гражданите, бизнеса и професионалните общности. Този механизъм, според него, не само повишава прозрачността, но и позволява навременна корекция на политиките.

          Съветът постави акцент върху необходимостта националните проекти да продължат да бъдат ориентирани към конкретни, измерими резултати – от подобряване на инфраструктурата и здравеопазването до стимулиране на иновациите и технологичното развитие.

          На заседание на Съвета по стратегическо развитие и национални проекти руският президент Владимир Путин определи националните проекти като „ключов инструмент за постигане на националните цели“ и подчерта тяхното централно значение за бъдещото развитие на страната.

          - Реклама -

          По думите му, за да бъде осигурен пълноценен старт на проектите, е създадена обширна нормативна рамка, която регламентира изпълнението и контрола върху приоритетните направления. Освен това вече са определени основните източници на финансиране, което гарантира предвидимост и стабилност при реализацията на предвидените инициативи.

          Путин акцентира и върху модернизацията на системата за наблюдение: внедрен е цифров мониторинг на резултатите, който се базира на обратна връзка от гражданите, бизнеса и професионалните общности. Този механизъм, според него, не само повишава прозрачността, но и позволява навременна корекция на политиките.

          Съветът постави акцент върху необходимостта националните проекти да продължат да бъдат ориентирани към конкретни, измерими резултати – от подобряване на инфраструктурата и здравеопазването до стимулиране на иновациите и технологичното развитие.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          ТОКУ-ЩО: Много силно земетресение удари Япония, има опасност от цунами!

          Никола Павлов -
          Земетресение с магнитуд 7,6 по Рихтер разтърси японските острови Хокайдо и Хоншу, показва справка в сайта на Евро-Средиземноморския сеизмологичен център. Епицентърът е на 135...
          Политика

          Стармър: Това, което постигна Тръмп, е най-доброто за последните 4 години

          Никола Павлов -
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристига в Лондон за среща на високо ниво с британския премиер Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон и германския...
          Политика

          Британски адмирал алармира: „Руският подводен флот вече застрашава надмощието ни в Атлантика“

          Пламена Ганева -
          Великобритания е загубила стратегическото предимство в Атлантическия океан, което е държала от края на Втората световна война. Това заяви началникът на британския военноморски щаб...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions