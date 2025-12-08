Русия натиска газта: националните проекти стават стратегическият двигател

На заседание на Съвета по стратегическо развитие и национални проекти руският президент Владимир Путин определи националните проекти като „ключов инструмент за постигане на националните цели“ и подчерта тяхното централно значение за бъдещото развитие на страната.

По думите му, за да бъде осигурен пълноценен старт на проектите, е създадена обширна нормативна рамка, която регламентира изпълнението и контрола върху приоритетните направления. Освен това вече са определени основните източници на финансиране, което гарантира предвидимост и стабилност при реализацията на предвидените инициативи.

Путин акцентира и върху модернизацията на системата за наблюдение: внедрен е цифров мониторинг на резултатите, който се базира на обратна връзка от гражданите, бизнеса и професионалните общности. Този механизъм, според него, не само повишава прозрачността, но и позволява навременна корекция на политиките.

Съветът постави акцент върху необходимостта националните проекти да продължат да бъдат ориентирани към конкретни, измерими резултати – от подобряване на инфраструктурата и здравеопазването до стимулиране на иновациите и технологичното развитие.