Селта закова Реал на “Бернабеу”

Селта шокира Реал Мадрид и си тръгна с трите точки от визитата на “Сантяго Бернабеу” – 2:0. Двата гола в мача реализира резервата Вилиот Сведберг – в 53-та и в 93-та минута. В средата на второто полувреме Реал остана с човек по-малко заради втория жълт картон в рамките на минута на Фран Гарсия. В добавеното време на срещата и Алваро Карерас бе пратен по-рано под душовете.

- Реклама -

Вратарят на галисийци Андрей Раду също направи голям мач, като със спасяванията си помогна на Селта да спечели за първи път на “Бернабеу” от 2006 година.

Така Реал Мадрид започна да изостава сериозно от Барселона в класирането. Каталунците водят с 40 точки, вече с 4 повече от големия си противник. Селта е на 10-та позиция с 19.

Другата лоша новина за Реал е контузията на Едер Милитао, който стъпи на криво в средата на първото полувреме и беше заменен от Антонио Рюдигер.

През седмицата Реал посреща Манчестър Сити в Шампионската лига, а през уикенда гостува на Алавес.

Двубоят започна равностойно, като в първите минути дори гостите от Виго правеха по-опасни атаки. Пабло Дуран обаче не успя да отправи удар към вратата след добро подаване на Сарагоса, а в една от следващите атаки именно последният не успя да даде добро последно подаване.

Реал отговори с далечен удар на Арда Гюлер, а малко след това вратарят на Селта спаси изстрел с глава на Белингам. В 38-та минута домакините пропуснаха най-доброто си положение, след като Мбапе намери в наказателното поле Гюлер. Турчинът стреля без забавяне с левия си крак, но покрай страничната греда.

В 41-та минута Селта също имаше грандиозен шанс. Дуран беше изведен от Иглесиас сам срещу Куртоа, но нападателят не успя да преодолее стража на домакините.

Реал можеше да се прибере на почивката с гол аванс, след като в добавеното време Винисиус проби в наказателното поле на галисийци и стреля технично, но Раду отново показа блестящ рефлекс.

След почивката Реал започна със самочувствие и секунди след подновяването на играта Валверде прати “бомба” към вратата на гостите, но Раду бе на мястото си.

В 54-та минута Селта се изнесе за постепенно нападение, топката стигна до Сарагоса на лявото крило, който центрира в наказателното поле. Там резервата Вилиот Сведберг отклони топката с пета и я прати в далечния ъгъл за 1:0.

Ситуацията за Реал стана още по-тежка, след като Фран Гарсия получи два жълти картона в рамките на минута и в 65-та беше изгонен.

С човек по-малко Реал натисна сериозно. Домакините “превзеха” половината на Селта и в 74-та минута Килиан Мбапе направи страхотен пропуск. Французинът изскочи зад защитата на Селта и опита да прехвърли вратаря. Направи го, но топката мина над напречната греда.

Малко след това Мбапе стреля от свободен удар на границата на наказателното поле, но прати топката право в ръцете на Раду. Последваха изстрили на Чуамени и Гонсало Гарсия с глава, като във втория случай дори стражът на Селта нямаше какво да направи. Топката обаче мина покрай гредата.

„Кралете“ се изнервиха в края и Алваро Карерас също беше изгонен с втори жълт картон. Малко след това Селта изгради още една перфектна контраатака, при която Сведберг остана сам срещу Куртоа и хладнокръвно го преодоля, за да оформи крайния резултат.

Реал Мадрид – Селта 0:2

0:1 Вилиот Сведберг 53’

0:2 Вилиот Сведберг 90+3′