Северна Македония ускорява строителството на Коридор 8 по магистралата Тетово–Гостивар

Северна Македония напредва с изграждането на ключовия участък от Коридор 8 по линията Тетово–Гостивар, който е от стратегическо значение за завършването на целия пътен коридор.

Вицепремиерът Александър Николоски подчерта, че строителните дейности се извършват с висока интензивност.

„Интензивно се работи по магистралата Тетово–Гостивар. Силна динамика в изграждането на магистралното решение по Коридор 8. Строим Македония“, написа той, като сподели видео от текущите дейности.

Строителството на отсечката е част от една от най-значимите инфраструктурни инвестиции в страната. Целта е да се подобри трафикът, да се съкратят времето и връзките между регионите и да се повиши пътната безопасност.

БГНЕС припомня, че Паневропейският Коридор 8 трябва да свърже Адриатическо море с Черно море през Италия, Албания, Северна Македония и българските пристанища. Проектът е от ключово значение за военната мобилност на НАТО.