Сирия отбеляза една година от падането на Асад: президентът Ахмед ал-Шараа обеща „нова ера на справедливост и съвместно съжителство“

Сирийският президент Ахмед ал-Шараа обяви началото на „историческо скъсване“ с годините на диктатура и насилие, една година след свалянето на Башар ал-Асад. Стотици хиляди сирийци излязоха по улиците, за да отбележат първата годишнина от превземането на Дамаск на 8 декември миналата година.

Ислямисткият алианс, ръководен от Шараа, проведе светкавична офанзива в края на ноември 2024 г. и постави край на над 50 години управление на фамилията Асад и на повече от десетилетие гражданска война.

По данни на кореспонденти на АФП ликуващи тълпи изпълниха улиците на Дамаск и други големи градове, като мнозина развяваха сирийски знамена. Празненствата започнаха по изгрев, когато джамиите в Стария град излъчиха тържествени молитви.

„Обявяваме историческо скъсване с това наследство – пълно разрушаване на илюзията на лъжата и окончателно напускане на ерата на деспотизма и тиранията… откриваме светло ново утро – утро, изградено върху справедливост, добродетел и мирно съвместно съжителство“, заяви Шараа в речта си.

Над тълпите избухваха фойерверки, а революционни песни огласяха улиците.

Президентът подчерта и ангажимента към преходно правосъдие, което да гарантира търсенето на отговорност от всички, извършили престъпления срещу сирийския народ.

Преходът в страната обаче остава крехък. Страната беше разтърсена от сектантски кланета в алауитските райони по крайбрежието и от сблъсъци в провинция Суейда, населена предимно с друзи. Властите вече са обявили разследвания, след като в насилието бяха замесени елементи от правителствените сили или техни съюзници.

Гражданската война, започнала през 2011 г. след репресиите на режима срещу продемократичните протести, отне живота на над половин милион души. Милиони бяха принудени да напуснат домовете си, а десетки хиляди все още се водят изчезнали, много от тях – след задържане в затворите на бившото правителство.

Семействата им продължават да очакват справедливост за престъпленията от епохата на Асад.