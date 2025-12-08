НА ЖИВО
          Начало

          Славия спря и Лудогорец, боево реми в Разград

          "Белите" станаха "черна котка" за още един от претендентите за титлата

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Лудогорец допусна неочаквана издънка у дома. Един от претендентите за шампионската титла направи 1:1 срещу Славия в мач от 19-ия кръг на шампионата. 

          - Реклама -

          „Орлите“ заемат трето място с 34 точки, а Славия е седми с 28. 

          Още преди изтичане на 30 секунди игра Кристиян Балов върна към Исак Соле при бърза атака в наказателното поле, а той откри резултата в полза на гостите. 

          Антон Недялков веднага опита да изравни, но ударът му излезе в аут. Близо десет минути след това Кайо Видал беше оставен непокрит, но шутът му не намери очертанията на вратата.

          В 28-ата минута Леви Нтумба направи спасяване след опит за изравняване на Петър Станич. Натискът на шампионите продължи и десет минути след това Дерой Дуарте също стреля неточно.

          В добавеното време на първата част „белите“ пропуснаха да реализират втори гол. Кристиян Балов подаде за Гермуш, който беше оставен на голова позиция, но Хендрик Бонман спаси вратата си от попадение.

          Втората част започна с натиск за разградчани. В 48-ата минута Нтумба се справи с удар на Ивайло Чочев. Само минута по-късно опит за изравняване на Идан Нахмиас с глава не намери целта. 

          След час игра Иван Минчев би неточно след бърза контра и подаване на Кристиян Балов. 

          Четири минути след това Лудогорец достигна до изравняване. Петър Станич центрира и Ивайло Чочев с глава направи резултата 1:1. 

          В следващата си атака домакините можеха да направят обрат, но изстрел на Квадво Дуа се отби в гредата и излезе в аут. В 71-ата минута Леви Нтумба се справи с удар на Дуа. Седем минути по-късно силен шут на Бърнард Текпетей премина над вратата.

          Пет минути преди края на редовното време Бърнард Текпетей центрира, а Квадво Дуа стреля с глава в 85-ата минута, но Нтумба изби точно пред голлинията.

          Славия отвърна с бърза контра, при която Соле изведе Балов, но ударът на младото крило мина над вратата. 

          Лудогорец е на трето място и изостава на 10 точки зад лидера в класирането Левски, но е изиграл един мач по-малко. „Зелените“ прекъснаха серия от три поредни победи, докато столичани имаха пет последователни успеха и са на седма позиция в Първа лига.

          - Реклама -

          Последвайте Евроком в Google News

