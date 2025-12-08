Спешна среща в Столичната община за овладяване на кризата с боклука в „Люлин“

Кметът на район „Люлин“ Георги Тодоров ще вземе участие в спешна среща в Столичната община, свикана заради ескалиращата криза с отпадъците, съобщи NOVA.

- Реклама -

Основните цели на срещата са:

● изготвяне на незабавен и гарантиран план за овладяване на ситуацията;

● осигуряване на допълнителна техника, екипи и ресурси;

● създаване и стриктно спазване на ясен график, който да замени двумесечното „закърпване на положението“.

Тодоров подчерта, че „Люлин“ е най-големият район в България, с над 200 000 жители – или почти една пета от столичани – и генерира около 80 тона отпадък дневно. „Това е град в града. И когато подобен район остане без адекватно сметопочистване с месеци, проблемът не е логистичен – това е удар по здравето и достойнството на хората“, заяви кметът.

Очаква се резултатите от заседанието в Столичната община да бъдат оповестени по-късно днес.

Подобна ситуация вече възникна през октомври 2023 г. в районите „Люлин“ и „Красно село“, когато общината, ръководена от кмета Васил Терзиев, отказа да подпише договор с единствения кандидат за сметосъбиране заради офертна цена от 420 лв. на тон, определена като „такса рекет“. Последвалата временна организация бе поета от СПТО, а по-късно и от „Софекострой“ ЕАД, като освен това други столични райони и общини – Ботевград, Елин Пелин, Панагюрище – също изпратиха техника и екипи. В рамките на кризата бе инициирано и прокурорско разследване, по което бяха разпитани заместник-кметът по екология Надежда Бобчева и директорът на СПТО Николай Савов.

Управлението на отпадъците в София и преди е преминавало през трудности – от затваряне на депа до жителски протести и спорове с концесионери – което превръща темата в хронично предизвикателство за столицата.