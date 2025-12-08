НА ЖИВО
          Спешна среща в Столичната община за овладяване на кризата с боклука в „Люлин"

          Снимка: БГНЕС
          Кметът на район „Люлин“ Георги Тодоров ще вземе участие в спешна среща в Столичната община, свикана заради ескалиращата криза с отпадъците, съобщи NOVA.

          Основните цели на срещата са:
          ● изготвяне на незабавен и гарантиран план за овладяване на ситуацията;
          ● осигуряване на допълнителна техника, екипи и ресурси;
          ● създаване и стриктно спазване на ясен график, който да замени двумесечното „закърпване на положението“.

          Тодоров подчерта, че Люлин е най-големият район в България, с над 200 000 жители – или почти една пета от столичани – и генерира около 80 тона отпадък дневно. „Това е град в града. И когато подобен район остане без адекватно сметопочистване с месеци, проблемът не е логистичен – това е удар по здравето и достойнството на хората“, заяви кметът.

          Очаква се резултатите от заседанието в Столичната община да бъдат оповестени по-късно днес.

          Подобна ситуация вече възникна през октомври 2023 г. в районите „Люлин“ и „Красно село“, когато общината, ръководена от кмета Васил Терзиев, отказа да подпише договор с единствения кандидат за сметосъбиране заради офертна цена от 420 лв. на тон, определена като „такса рекет“. Последвалата временна организация бе поета от СПТО, а по-късно и от „Софекострой“ ЕАД, като освен това други столични райони и общини – Ботевград, Елин Пелин, Панагюрище – също изпратиха техника и екипи. В рамките на кризата бе инициирано и прокурорско разследване, по което бяха разпитани заместник-кметът по екология Надежда Бобчева и директорът на СПТО Николай Савов.

          Управлението на отпадъците в София и преди е преминавало през трудности – от затваряне на депа до жителски протести и спорове с концесионери – което превръща темата в хронично предизвикателство за столицата.

          Политика

          Иван Иванов: България влиза в новата финансова ера на ЕС с единна стратегия

          Пламена Ганева -
          Новата Многогодишна финансова рамка (МФР) на Европейския съюз за периода 2028–2034 г. предвижда съществена промяна в начина, по който държавите членки планират инвестициите си....
          Общество

          Вълчев: Бюджетът не е достатъчен откъм инвестиции в образованието

          Никола Павлов -
          Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев заяви в Пазарджик, че проектобюджетът за 2026 г. е приемлив в частта за текущите разходи, но остава...
          Политика

          „Да, България“: Бюджет 2026 крие проблеми зад фасадни промени и води към опасен сценарий

          Никола Павлов -
          Редактираният проект за държавен бюджет за 2026 г. представлява опит за прикриване на дълбоки системни проблеми чрез повърхностни корекции. Това се посочва в официална...

          6 КОМЕНТАРА

          5. Терзиев ми е Орешарски… Пълен управленски аутизъм, украсен с грандомански фантазии и авторитарни практики. Да презастрояваме! Да удвоим дълговете! Да разделим София на зони и гета! Арш, марш!

