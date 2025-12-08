Стармър: Това, което постигна Тръмп, е най-доброто за последните 4 години

Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристига в Лондон за среща на високо ниво с британския премиер Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц, съобщават ДПА и Пи Ей Мидия. Срещата е част от интензивните дипломатически усилия за намиране на решение за войната, която Украйна води вече близо четири години.
Критиките на Доналд Тръмп засилват напрежението
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е „леко разочарован“ от Зеленски, обвинявайки го, че все още не е прочел последната версия на американския мирен план за Украйна.
Коментарите на Тръмп увеличиха напрежението преди срещата в Лондон, а европейските лидери се опитват да формулират общ отговор на американската инициатива.
Стармър: Мир може да има само с твърди гаранции за сигурността на Украйна
Британският премиер подчерта, че всяко евентуално споразумение трябва да бъде защитено от силни международни механизми:
Стармър определи срещата като ключова:
Въпреки критиките на Тръмп към Киев, британският премиер призна ролята на Вашингтон:
Украйна: „Решени сме да работим добросъвестно“
Лондонската визита на Зеленски идва след тридневни разговори между украински и американски представители. Украинският президент подчерта, че процесът изисква търпение:
Украински източници обаче признават, че реален пробив ще зависи от готовността на Русия да покаже:
