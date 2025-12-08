НА ЖИВО
          Стармър: Това, което постигна Тръмп, е най-доброто за последните 4 години

          Снимка: БГНЕС
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристига в Лондон за среща на високо ниво с британския премиер Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц, съобщават ДПА и Пи Ей Мидия. Срещата е част от интензивните дипломатически усилия за намиране на решение за войната, която Украйна води вече близо четири години.

          Критиките на Доналд Тръмп засилват напрежението

          Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е „леко разочарован“ от Зеленски, обвинявайки го, че все още не е прочел последната версия на американския мирен план за Украйна.

          „Говорим с президента Путин и говорим с украинските лидери — включително президента Зеленски. Малко съм разочарован, че той още не е прочел предложението.“

          Коментарите на Тръмп увеличиха напрежението преди срещата в Лондон, а европейските лидери се опитват да формулират общ отговор на американската инициатива.

          Тръмп: Леко съм разочарован от президента Зеленски Тръмп: Леко съм разочарован от президента Зеленски

          Стармър: Мир може да има само с твърди гаранции за сигурността на Украйна

          Британският премиер подчерта, че всяко евентуално споразумение трябва да бъде защитено от силни международни механизми:

          „Русия е агресорът. Ако трябва да има примирие, то трябва да е справедливо и трайно. Путин не уважава споразумения без твърди гаранции за сигурност.“

          Стармър определи срещата като ключова:

          „Очаквам разговорът ни със Зеленски, канцлера Мерц и президента Макрон да ни даде възможност да разгледаме всички въпроси лично и да постигнем напредък.“

          Въпреки критиките на Тръмп към Киев, британският премиер призна ролята на Вашингтон:

          „Пътят от война към мир никога не е лесен. Това, което президентът Тръмп постигна през последните седмици, е най-доброто за последните четири години — приветствам го.“

          Украйна: „Решени сме да работим добросъвестно“

          Лондонската визита на Зеленски идва след тридневни разговори между украински и американски представители. Украинският президент подчерта, че процесът изисква търпение:

          „Обсъдихме следващите стъпки със съветниците на президента Тръмп. Решен съм да продължа да работя добросъвестно.“

          Украински източници обаче признават, че реален пробив ще зависи от готовността на Русия да покаже:

          „сериозен ангажимент към дългосрочен мир“.

