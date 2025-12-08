Тайланд засилва защитата срещу Камбоджа и заявява: „Ще решим конфликта сами“

Тайланд не вижда необходимост от международно посредничество за разрешаване на нарастващото напрежение по границата с Камбоджа. Това заяви говорителят на тайландското външно министерство Никорндей Баланкура, цитиран от местните медии.

По думите му ситуацията остава под контрол, а Банкок предпочита двустранен диалог с Пном Пен, вместо намеса на външни страни.

Междувременно тайландският новинарски портал Khaosod съобщава, че армията на страната прехвърля бронетранспортьори M113 към пограничния район. Движението на военна техника идва на фона на засилените патрули и обвиненията за нарушения на границата, отправяни и от двете страни.

Тайландските власти уверяват, че разполагането на допълнителни сили има „предпазен характер“ и не цели ескалация, а гарантиране на стабилност в чувствителния район.

Според дипломатически източници в Банкок очакванията са напрежението да бъде овладяно чрез директни преговори, въпреки че ситуацията остава динамична.