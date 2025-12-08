НА ЖИВО
          ТОКУ-ЩО: Много силно земетресение удари Япония, има опасност от цунами!

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Земетресение с магнитуд 7,6 по Рихтер разтърси японските острови Хокайдо и Хоншу, показва справка в сайта на Евро-Средиземноморския сеизмологичен център. Епицентърът е на 135 километра североизточно от град Хачинохе, в който живеят над 200 000 души.Трусът, който е с дълбочина 29 км, е усетен чак в Токио.

          Трусът е станал в 16:15 ч. българско време (23:15 ч. местно време). Сеизмолозите смятат, че земетресения с магнитуд над 6 по Рихтер имат способността да предизвикат вълни цунами.

          Япония е сред най-сеизмично активните държави в света. На 11 март 2011 г. земетресение с магнитуд 9,1 по скалата на Рихтер край североизточното крайбрежие на Хоншу уби 20 000 души, предизвика вълни цунами, обиколили целия Тих океан и доведе до ядрената катастрофа в АЕЦ „Фукушима“. На 1 януари 2024 г. трус от 7,5 степен уби над 600 души на западния полуостров Ното.

