Тръмп: Леко съм разочарован от президента Зеленски 08 декември 2025 I 02:26 Красимир Попов Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е „леко разочарован" от украинския държавен глава Володимир Зеленски. „Говорим с президента Путин и говорим с украинските лидери — включително президента Зеленски. Трябва да кажа, че съм малко разочарован, че президентът Зеленски още не е прочел предложението — поне така беше преди няколко часа", каза Тръмп пред журналисти на червения килим на наградите „Кенеди Сентър". Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е „леко разочарован" от украинския държавен глава Володимир Зеленски. „Говорим с президента Путин и говорим с украинските лидери — включително президента Зеленски. Трябва да кажа, че съм малко разочарован, че президентът Зеленски още не е прочел предложението — поне така беше преди няколко часа", каза Тръмп пред журналисти на червения килим на наградите „Кенеди Сентър".
