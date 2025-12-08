НА ЖИВО
          Тръмп: Леко съм разочарован от президента Зеленски

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е „леко разочарован“ от украинския държавен глава Володимир Зеленски.

          „Говорим с президента Путин и говорим с украинските лидери — включително президента Зеленски. Трябва да кажа, че съм малко разочарован, че президентът Зеленски още не е прочел предложението — поне така беше преди няколко часа“, каза Тръмп пред журналисти на червения килим на наградите „Кенеди Сентър“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Ивет Купър на първо посещение във Вашингтон: среща с Марко Рубио и координация по мирния план за Украйна

          Красимир Попов -
          Британският външен министър Ивет Купър ще се срещне в понеделник във Вашингтон с американския държавен секретар Марко Рубио. Това е първата ѝ визита в...
          Политика

          Axios: САЩ, Израел и Катар са провели тайна среща в Ню Йорк на 7 декември

          Красимир Попов -
          Съединените щати, Израел и Катар са участвали в тайна тристранна среща в Ню Йорк на 7 декември, съобщиха източници на американското издание Axios. Информацията...
          Политика

          Президентът на Бенин: „Ситуацията е напълно под контрол“ след опит за преврат

          Красимир Попов -
          Президентът на Бенин Патрис Талон се появи по държавната телевизия в неделя, за да увери гражданите, че положението в страната е стабилизирано след опита...

