      понеделник, 08.12.25
          Тристранката: Няма пълно съгласие по бюджетите (ОБОБЩЕНИЕ)

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          След повече от два часа заседание Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) не постигна пълно съгласие по трите ключови бюджети за 2026 г. – бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и държавния бюджет.

          Бюджет на НЗОК: подкрепа от повечето, но не и от АИКБ

          Финансовият министър Теменужка Петкова откри заседанието с уточнение, че Министерството на финансите подкрепя проекта за бюджет на НЗОК.

          Работодателските организации: само АИКБ „против“

          „Ние традиционно, а и сега не подкрепяме бюджета на НЗОК“, заяви Румен Радев от АИКБ.

          Останалите работодателски организации – БСК, БТПП, КРИБ – обявиха подкрепа.

          Синдикатите със смесени позиции

          КНСБ се въздържа:

          „Не виждаме решенията, които този бюджет би дал за устойчиво решаване на проблема с липсата на персонал“, коментира Пламен Димитров.

          КТ „Подкрепа“ зае умерена подкрепяща позиция:

          „Този бюджет има за какво да бъде критикуван, но можеше да бъде много по-лош“, подчерта Димитър Манолов.

          Бюджет на ДОО: работодатели и синдикати – „за“

          След представянето на проекта от НОИ стана ясно, че минималната работна заплата през 2026 г. ще бъде 620,20 евро.

          Социалният министър Борислав Гуцанов заяви, че документът е в пълен синхрон с МТСП.
          Петкова потвърди, че МФ го подкрепя.

          И работодатели, и синдикати одобриха проекта.

          Промени в държавния бюджет: ключовите отпаднали мерки

          Теменужка Петкова припомни договореното с партньорите през последните дни:

          • Отпада увеличението на данък „дивидент“ (от 5% на 10%)
          • Отпада увеличението на осигурителната вноска с 2%
          • Отпада изискването за СУПТО
          • Капиталовата програма се намалява с 750 млн. евро
          • Отвързване на заплатите в секторите МВР, отбрана и ВУЗ от средната работна заплата
          • Оптимизация на администрацията – премахване на 5500 незаети щатни бройки
          • Възнагражденията в изпълнителната власт се замразяват за 2026 г.

          Вицепремиерът Томислав Дончев акцентира, че това е първият бюджет в евро в историята на България.

          „България остава една от най-слабо задлъжнелите страни в ЕС“, посочи Дончев.

          Финансова рамка 2026–2028 г.

          Дефицит

          • 2026 г. – 3.0% от БВП
          • 2027 г. – 2.8% от БВП
          • 2028 г. – 2.4% от БВП

          Разходи

          • 2026 г. – 54,05 млрд. евро
          • 2027 г. – 55,09 млрд. евро
          • 2028 г. – 58,00 млрд. евро

          Държавен дълг

          • 2026 г. – 37,6 млрд. евро (31,3% от БВП)
          • 2027 г. – 43,5 млрд. евро (34,2% от БВП)
          • 2028 г. – 49,0 млрд. евро (36,6% от БВП)

          Фискален резерв към 31.12.2026 г.

          • 2,4 млрд. евро

          Кой как гласува?

          Бюджет НЗОК 2026

          • „За“ – БСК, БТПП, КРИБ
          • „Въздържал се“ – КНСБ
          • „Против“ – АИКБ
          • „По-скоро за“ – КТ „Подкрепа“

          Бюджет ДОО 2026

          • Единодушна подкрепа от работодатели и синдикати

          Държавен бюджет 2026

          • Подкрепен от БСК, БТПП, КРИБ
          • АИКБ – въздържане

          Дончев: „България трябва да поеме курс към консолидация“

          Социалният диалог е възстановен – това заяви вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев.

          „Курсът, който трябва да следваме, е развързване на всякакви плащания и търсене на по-умен начин за възнагражденията“, заяви Томислав Дончев.

          Той подчерта, че:

          • България поддържа бюджетен дефицит пета поредна година,
          • трябва да се демонстрира обратният процес – поетапно свиване на дефицита до нулев,
          • страната трябва да предприеме „стъпки към нова посока на развитие“ още в следващите месеци.

