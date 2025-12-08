Тристранката: Няма пълно съгласие по бюджетите (ОБОБЩЕНИЕ)

След повече от два часа заседание Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) не постигна пълно съгласие по трите ключови бюджети за 2026 г. – бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и държавния бюджет.
Бюджет на НЗОК: подкрепа от повечето, но не и от АИКБ
Финансовият министър Теменужка Петкова откри заседанието с уточнение, че Министерството на финансите подкрепя проекта за бюджет на НЗОК.
Работодателските организации: само АИКБ „против“
Останалите работодателски организации – БСК, БТПП, КРИБ – обявиха подкрепа.
Синдикатите със смесени позиции
КНСБ се въздържа:
КТ „Подкрепа“ зае умерена подкрепяща позиция:
Бюджет на ДОО: работодатели и синдикати – „за“
След представянето на проекта от НОИ стана ясно, че минималната работна заплата през 2026 г. ще бъде 620,20 евро.
Социалният министър Борислав Гуцанов заяви, че документът е в пълен синхрон с МТСП. Петкова потвърди, че МФ го подкрепя.
И работодатели, и синдикати одобриха проекта.
Промени в държавния бюджет: ключовите отпаднали мерки
Теменужка Петкова припомни договореното с партньорите през последните дни:
Отпада увеличението на данък „дивидент“ (от 5% на 10%)
Отпада увеличението на осигурителната вноска с 2%
Отпада изискването за СУПТО
Капиталовата програма се намалява с 750 млн. евро
Отвързване на заплатите в секторите МВР, отбрана и ВУЗ от средната работна заплата
Оптимизация на администрацията – премахване на 5500 незаети щатни бройки
Възнагражденията в изпълнителната власт се замразяват за 2026 г.
Вицепремиерът Томислав Дончев акцентира, че това е първият бюджет в евро в историята на България.
Финансова рамка 2026–2028 г.
Дефицит
2026 г. – 3.0% от БВП
2027 г. – 2.8% от БВП
2028 г. – 2.4% от БВП
Разходи
2026 г. – 54,05 млрд. евро
2027 г. – 55,09 млрд. евро
2028 г. – 58,00 млрд. евро
Държавен дълг
2026 г. – 37,6 млрд. евро (31,3% от БВП)
2027 г. – 43,5 млрд. евро (34,2% от БВП)
2028 г. – 49,0 млрд. евро (36,6% от БВП)
Фискален резерв към 31.12.2026 г.
2,4 млрд. евро
Кой как гласува?
Бюджет НЗОК 2026
„За“ – БСК, БТПП, КРИБ
„Въздържал се“ – КНСБ
„Против“ – АИКБ
„По-скоро за“ – КТ „Подкрепа“
Бюджет ДОО 2026
Единодушна подкрепа от работодатели и синдикати
Държавен бюджет 2026
Подкрепен от БСК, БТПП, КРИБ
АИКБ – въздържане
Дончев: „България трябва да поеме курс към консолидация“
Социалният диалог е възстановен – това заяви вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев.
Той подчерта, че:
България поддържа бюджетен дефицит пета поредна година,
трябва да се демонстрира обратният процес – поетапно свиване на дефицита до нулев,
страната трябва да предприеме „стъпки към нова посока на развитие“ още в следващите месеци.
