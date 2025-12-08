Тристранката: Няма пълно съгласие по бюджетите (ОБОБЩЕНИЕ)

След повече от два часа заседание Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) не постигна пълно съгласие по трите ключови бюджети за 2026 г. – бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и държавния бюджет.

Бюджет на НЗОК: подкрепа от повечето, но не и от АИКБ

Финансовият министър Теменужка Петкова откри заседанието с уточнение, че Министерството на финансите подкрепя проекта за бюджет на НЗОК.

Работодателските организации: само АИКБ „против“

„Ние традиционно, а и сега не подкрепяме бюджета на НЗОК“, заяви Румен Радев от АИКБ.

Останалите работодателски организации – БСК, БТПП, КРИБ – обявиха подкрепа.

Синдикатите със смесени позиции

КНСБ се въздържа:

„Не виждаме решенията, които този бюджет би дал за устойчиво решаване на проблема с липсата на персонал“, коментира Пламен Димитров.

КТ „Подкрепа“ зае умерена подкрепяща позиция:

„Този бюджет има за какво да бъде критикуван, но можеше да бъде много по-лош“, подчерта Димитър Манолов.

Бюджет на ДОО: работодатели и синдикати – „за“

След представянето на проекта от НОИ стана ясно, че минималната работна заплата през 2026 г. ще бъде 620,20 евро.

Социалният министър Борислав Гуцанов заяви, че документът е в пълен синхрон с МТСП.

Петкова потвърди, че МФ го подкрепя.

И работодатели, и синдикати одобриха проекта.

Промени в държавния бюджет: ключовите отпаднали мерки

Теменужка Петкова припомни договореното с партньорите през последните дни:

Отпада увеличението на данък „дивидент“ (от 5% на 10%)

Отпада увеличението на осигурителната вноска с 2%

Отпада изискването за СУПТО

Капиталовата програма се намалява с 750 млн. евро

Отвързване на заплатите в секторите МВР, отбрана и ВУЗ от средната работна заплата

Оптимизация на администрацията – премахване на 5500 незаети щатни бройки

Възнагражденията в изпълнителната власт се замразяват за 2026 г.

Вицепремиерът Томислав Дончев акцентира, че това е първият бюджет в евро в историята на България.

„България остава една от най-слабо задлъжнелите страни в ЕС“, посочи Дончев.

Финансова рамка 2026–2028 г.

Дефицит

2026 г. – 3.0% от БВП

2027 г. – 2.8% от БВП

2028 г. – 2.4% от БВП

Разходи

2026 г. – 54,05 млрд. евро

2027 г. – 55,09 млрд. евро

2028 г. – 58,00 млрд. евро

Държавен дълг

2026 г. – 37,6 млрд. евро (31,3% от БВП)

(31,3% от БВП) 2027 г. – 43,5 млрд. евро (34,2% от БВП)

(34,2% от БВП) 2028 г. – 49,0 млрд. евро (36,6% от БВП)

Фискален резерв към 31.12.2026 г.

2,4 млрд. евро

Кой как гласува?

Бюджет НЗОК 2026

„За“ – БСК, БТПП, КРИБ

– БСК, БТПП, КРИБ „Въздържал се“ – КНСБ

– КНСБ „Против“ – АИКБ

– АИКБ „По-скоро за“ – КТ „Подкрепа“

Бюджет ДОО 2026

Единодушна подкрепа от работодатели и синдикати

Държавен бюджет 2026

Подкрепен от БСК, БТПП, КРИБ

АИКБ – въздържане

Дончев: „България трябва да поеме курс към консолидация“

Социалният диалог е възстановен – това заяви вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев.

„Курсът, който трябва да следваме, е развързване на всякакви плащания и търсене на по-умен начин за възнагражденията“, заяви Томислав Дончев.

Той подчерта, че: