      понеделник, 08.12.25
          Европа Политика

          Турски полицай загина при акция срещу наркотици в Истанбул

          Снимка: АА
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Турски полицай почина, след като беше прострелян и тежко ранен по време на ранно сутрешна операция срещу наркотици в Истанбул, съобщи „Евронюз“.

          Загиналият служител е Емре Албайрак, член на специалните части, участвали в операцията в квартал Чекмьокьой в азиатската част на града. Той е издъхнал в болница от получените рани.

          „Нашият полицай Емре Албайрак, който беше тежко ранен по време на операция срещу наркотици в района на Чекмьокьой, не можа да бъде спасен въпреки всички медицински усилия и загина като мъченик“, съобщиха от Областната управа на Истанбул.

          Мъжът, който е открил огън срещу полицията, е убит, а двама други заподозрени са задържани, уточняват властите.

          Турция отчита значително увеличение на престъпленията, свързани с наркотици. По данни на Дирекцията за борба с наркотиците към Националната полиция, през миналата година е регистриран 23% ръст на такива инциденти спрямо 2023 г.

