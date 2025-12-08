Турски полицай загина при акция срещу наркотици в Истанбул

Турски полицай почина, след като беше прострелян и тежко ранен по време на ранно сутрешна операция срещу наркотици в Истанбул, съобщи „Евронюз“.
- Реклама -
Загиналият служител е Емре Албайрак, член на специалните части, участвали в операцията в квартал Чекмьокьой в азиатската част на града. Той е издъхнал в болница от получените рани.
Мъжът, който е открил огън срещу полицията, е убит, а двама други заподозрени са задържани, уточняват властите.
Турция отчита значително увеличение на престъпленията, свързани с наркотици. По данни на Дирекцията за борба с наркотиците към Националната полиция, през миналата година е регистриран 23% ръст на такива инциденти спрямо 2023 г.
Турски полицай почина, след като беше прострелян и тежко ранен по време на ранно сутрешна операция срещу наркотици в Истанбул, съобщи „Евронюз“.
- Реклама -
Загиналият служител е Емре Албайрак, член на специалните части, участвали в операцията в квартал Чекмьокьой в азиатската част на града. Той е издъхнал в болница от получените рани.
Мъжът, който е открил огън срещу полицията, е убит, а двама други заподозрени са задържани, уточняват властите.
Турция отчита значително увеличение на престъпленията, свързани с наркотици. По данни на Дирекцията за борба с наркотиците към Националната полиция, през миналата година е регистриран 23% ръст на такива инциденти спрямо 2023 г.
Президентът на Кипър Никос Христодулидис обяви правителствена рокада, засягаща Министерството на енергетиката, търговията и индустрията.
Министър Йоргос Папанастасиу, който ръководеше преговорите с Гърция по стратегическия...