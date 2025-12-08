НА ЖИВО
          Турция под лупа: как танкерът KAIROS се озова изоставен в български води?

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Министерството на външните работи съобщи, че външният министър Георги Георгиев и вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов са провели среща с посланика на Република Турция у нас Мехмет Уянък. Разговорът бе иницииран от българска страна след инцидента с танкера KAIROS, който пусна котва край Ахтопол.

          Целта на срещата е пълно и навременно изясняване на всички обстоятелства около навлизането на плавателния съд в български териториални води.

          Министър Георгиев е поискал подробна информация за причините и начина, по който корабът е достигнал до българските води, като е подчертал очакването на София за открито и конструктивно съдействие от турските компетентни органи.

          От своя страна министър Караджов е представил детайлни данни за движението на влекача TIMUR BEY – от турски до български води – както и точните координати, от които е започнало буксирането на танкера KAIROS. Информацията показва движение към българския бряг, навлизане в териториалното море на страната и изоставяне на танкера на около 6 морски мили от бреговата ивица.

          В рамките на срещата са били обсъдени и въпроси, свързани с регионалната сигурност в Черно море. Министър Георгиев е посочил ключовата роля на региона за сигурността на Европа и трансатлантическото пространство, особено на фона на продължаващата руска агресия срещу Украйна. Той е акцентирал върху нуждата от засилена координация в НАТО, по-добра ситуационна осведоменост и ефективни мерки срещу хибридните заплахи.

          МВнР заявява, че ще продължи да следи отблизо развитието и да поддържа активна координация с компетентните институции и съюзническите държави.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          2 КОМЕНТАРА

          2. Общо взето ако някой се задълбае на тема течения .. ще се изненада как всичко идва тук и в Румъния покрай войната в морската акватория.. Но нашите пу… мълчат, щот има забрана в ЕС да се говори на тая тема, да не изплаши Евр. народи…

