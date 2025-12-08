Вълчев: Бюджетът не е достатъчен откъм инвестиции в образованието

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев заяви в Пазарджик, че проектобюджетът за 2026 г. е приемлив в частта за текущите разходи, но остава недостатъчен откъм капиталови инвестиции, особено в сектор образование.

Призив към опозицията: „Да няма съпротива при гласуването“

Вълчев изрази надежда за отговорно политическо поведение:

„Много се надявам опозицията да няма съпротива и да има отговорно поведение при гласуването на бюджета. Ако няма бюджет, това малко или много ще компрометира членството на страната ни в еврозоната.“

Според него приемането на бюджета е ключово за стабилността и международния имидж на страната.

Образованието: 10% увеличение на заплатите, но без нови инвестиционни програми

По думите на министъра няма промени в образователната част на бюджета и се запазва договореният ръст на възнагражденията:

„Ще има 10-процентно увеличение на възнагражденията на неакадемичния и педагогическия персонал.“

Той подчерта, че:

ще има средства за нови национални програми , макар и с малък ресурс;

, макар и с малък ресурс; стари инвестиционни програми продължават, но няма средства за нови капиталови проекти.

Министърът отново напомни за водещия принцип в образователната политика:

„Ако искаме добро образование, заплатите на учителите трябва да бъдат малко над средната заплата – това се опитваме да поддържаме като консенсус през последните години.“

Посещение в Пазарджик и откриване на нови STEM центрове

Красимир Вълчев бе в Пазарджик, където откри два нови STEM центъра:

в Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт ,

, в Средно училище „Петър Берон“.

Министърът подчерта, че модерните STEM пространства са важна част от усилията за обновяване на учебната среда.