Вълчев: Бюджетът не е достатъчен откъм инвестиции в образованието

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев заяви в Пазарджик, че проектобюджетът за 2026 г. е приемлив в частта за текущите разходи, но остава недостатъчен откъм капиталови инвестиции, особено в сектор образование.
- Реклама -
Призив към опозицията: „Да няма съпротива при гласуването“
Вълчев изрази надежда за отговорно политическо поведение:
Според него приемането на бюджета е ключово за стабилността и международния имидж на страната.
Образованието: 10% увеличение на заплатите, но без нови инвестиционни програми
По думите на министъра няма промени в образователната част на бюджета и се запазва договореният ръст на възнагражденията:
Той подчерта, че:
ще има средства за нови национални програми, макар и с малък ресурс;
стари инвестиционни програми продължават, но няма средства за нови капиталови проекти.
Министърът отново напомни за водещия принцип в образователната политика:
Посещение в Пазарджик и откриване на нови STEM центрове
Красимир Вълчев бе в Пазарджик, където откри два нови STEM центъра:
в Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт,
в Средно училище „Петър Берон“.
Министърът подчерта, че модерните STEM пространства са важна част от усилията за обновяване на учебната среда.
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев заяви в Пазарджик, че проектобюджетът за 2026 г. е приемлив в частта за текущите разходи, но остава недостатъчен откъм капиталови инвестиции, особено в сектор образование.
- Реклама -
Призив към опозицията: „Да няма съпротива при гласуването“
Вълчев изрази надежда за отговорно политическо поведение:
Според него приемането на бюджета е ключово за стабилността и международния имидж на страната.
Образованието: 10% увеличение на заплатите, но без нови инвестиционни програми
По думите на министъра няма промени в образователната част на бюджета и се запазва договореният ръст на възнагражденията:
Той подчерта, че:
ще има средства за нови национални програми, макар и с малък ресурс;
стари инвестиционни програми продължават, но няма средства за нови капиталови проекти.
Министърът отново напомни за водещия принцип в образователната политика:
Посещение в Пазарджик и откриване на нови STEM центрове
Красимир Вълчев бе в Пазарджик, където откри два нови STEM центъра:
в Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт,
в Средно училище „Петър Берон“.
Министърът подчерта, че модерните STEM пространства са важна част от усилията за обновяване на учебната среда.