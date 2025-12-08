НА ЖИВО
          Вълчев: Бюджетът не е достатъчен откъм инвестиции в образованието

          Снимка: БГНЕС
          Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев заяви в Пазарджик, че проектобюджетът за 2026 г. е приемлив в частта за текущите разходи, но остава недостатъчен откъм капиталови инвестиции, особено в сектор образование.

          Призив към опозицията: „Да няма съпротива при гласуването“

          Вълчев изрази надежда за отговорно политическо поведение:

          „Много се надявам опозицията да няма съпротива и да има отговорно поведение при гласуването на бюджета. Ако няма бюджет, това малко или много ще компрометира членството на страната ни в еврозоната.“

          Според него приемането на бюджета е ключово за стабилността и международния имидж на страната.

          Образованието: 10% увеличение на заплатите, но без нови инвестиционни програми

          По думите на министъра няма промени в образователната част на бюджета и се запазва договореният ръст на възнагражденията:

          „Ще има 10-процентно увеличение на възнагражденията на неакадемичния и педагогическия персонал.“

          Той подчерта, че:

          • ще има средства за нови национални програми, макар и с малък ресурс;
          • стари инвестиционни програми продължават, но няма средства за нови капиталови проекти.

          Министърът отново напомни за водещия принцип в образователната политика:

          „Ако искаме добро образование, заплатите на учителите трябва да бъдат малко над средната заплата – това се опитваме да поддържаме като консенсус през последните години.“

          Посещение в Пазарджик и откриване на нови STEM центрове

          Красимир Вълчев бе в Пазарджик, където откри два нови STEM центъра:

          • в Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт,
          • в Средно училище „Петър Берон“.

          Министърът подчерта, че модерните STEM пространства са важна част от усилията за обновяване на учебната среда.

