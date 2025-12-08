НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 08.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Външният министър: Турция да изясни причините и начина за навлизане на танкера в български води

          1
          565
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Министърът на външните работи Георг Георгиев и вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов проведоха среща с посланика на Турция у нас Мехмет Уянък, на която настояха Анкара да даде подробна информация за обстоятелствата около навлизането и изоставянето на танкера „Кайрос“ в български териториални води. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

          - Реклама -

          Искане за яснота от Турция

          Срещата е била инициирана от българска страна още в петък, в контекста на необходимостта от незабавно и пълно изясняване на причините, довели до инцидента край Ахтопол.

          Министър Георгиев е поискал информация за причините и начина, по който плавателният съд е навлязъл в българските териториални води, подчертавайки очакването за открито и конструктивно съдействие от турските институции.

          Министърът на транспорта Гроздан Караджов е представил детайлна информация за движението на влекача Timur Bey, който е буксирал танкера от турски към български води, както и конкретните координати на маршрута.

          Според данните движението е било насочено пряко към българския бряг, с навлизане в нашите води и изоставяне на танкера на шест мили от бреговата ивица.

          4 дни по-късно: Министърът на отбраната с първи коментар за ударения и изоставен танкер 4 дни по-късно: Министърът на отбраната с първи коментар за ударения и изоставен танкер

          Акцент върху сигурността в Черно море

          Разговорът е обхванал и въпроси, свързани с регионалната сигурност.

          Георг Георгиев е подчертал стратегическата роля на Черно море за Европа и трансатлантическата общност, особено на фона на продължаващата руска агресия срещу Украйна.

          Той е акцентирал върху необходимостта от:

          • засилена координация в НАТО,
          • подобрена ситуационна осведоменост,
          • ефективни мерки срещу хибридни заплахи.

          МВнР увери, че ще продължи да следи случая и да координира действията си със съответните партньори и институции.

          Продължава евакуацията на екипажа от „Кайрос“

          По-рано днес четирима души от екипажа бяха евакуирани чрез операция на ВМС с хеликоптер „Пантер“. Това е втора успешна евакуация след изведените по въздух трима моряци на 7 декември.

          Вертолет „Пантер“ евакуира трима моряци от блокирания край Ахтопол танкер Вертолет „Пантер“ евакуира трима моряци от блокирания край Ахтопол танкер

          Евакуираните вчера са настанени във Варна, а на борда междувременно са доставени:

          • храна,
          • вода,
          • дизелов генератор.

          По решение на корабособственика трима души ще останат на кораба, тъй като присъствието на екипаж предотвратява юридически претенции към собствеността върху плавателния съд.

          Министърът на външните работи Георг Георгиев и вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов проведоха среща с посланика на Турция у нас Мехмет Уянък, на която настояха Анкара да даде подробна информация за обстоятелствата около навлизането и изоставянето на танкера „Кайрос“ в български териториални води. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

          - Реклама -

          Искане за яснота от Турция

          Срещата е била инициирана от българска страна още в петък, в контекста на необходимостта от незабавно и пълно изясняване на причините, довели до инцидента край Ахтопол.

          Министър Георгиев е поискал информация за причините и начина, по който плавателният съд е навлязъл в българските териториални води, подчертавайки очакването за открито и конструктивно съдействие от турските институции.

          Министърът на транспорта Гроздан Караджов е представил детайлна информация за движението на влекача Timur Bey, който е буксирал танкера от турски към български води, както и конкретните координати на маршрута.

          Според данните движението е било насочено пряко към българския бряг, с навлизане в нашите води и изоставяне на танкера на шест мили от бреговата ивица.

          4 дни по-късно: Министърът на отбраната с първи коментар за ударения и изоставен танкер 4 дни по-късно: Министърът на отбраната с първи коментар за ударения и изоставен танкер

          Акцент върху сигурността в Черно море

          Разговорът е обхванал и въпроси, свързани с регионалната сигурност.

          Георг Георгиев е подчертал стратегическата роля на Черно море за Европа и трансатлантическата общност, особено на фона на продължаващата руска агресия срещу Украйна.

          Той е акцентирал върху необходимостта от:

          • засилена координация в НАТО,
          • подобрена ситуационна осведоменост,
          • ефективни мерки срещу хибридни заплахи.

          МВнР увери, че ще продължи да следи случая и да координира действията си със съответните партньори и институции.

          Продължава евакуацията на екипажа от „Кайрос“

          По-рано днес четирима души от екипажа бяха евакуирани чрез операция на ВМС с хеликоптер „Пантер“. Това е втора успешна евакуация след изведените по въздух трима моряци на 7 декември.

          Вертолет „Пантер“ евакуира трима моряци от блокирания край Ахтопол танкер Вертолет „Пантер“ евакуира трима моряци от блокирания край Ахтопол танкер

          Евакуираните вчера са настанени във Варна, а на борда междувременно са доставени:

          • храна,
          • вода,
          • дизелов генератор.

          По решение на корабособственика трима души ще останат на кораба, тъй като присъствието на екипаж предотвратява юридически претенции към собствеността върху плавателния съд.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          ТОКУ-ЩО: Много силно земетресение удари Япония, има опасност от цунами!

          Никола Павлов -
          Земетресение с магнитуд 7,6 по Рихтер разтърси японските острови Хокайдо и Хоншу, показва справка в сайта на Евро-Средиземноморския сеизмологичен център. Епицентърът е на 135...
          Политика

          Макрон: „Имаме козовете“ – натискът върху Русия расте

          Пламена Ганева -
          Френският президент Еманюел Макрон заяви, че Западът разполага с „много козове“ в настоящата геополитическа ситуация, подчертавайки, че руската икономика вече усеща тежестта на международните...
          Политика

          Георг Георгиев: Турция ще ни даде по-детайлна информация за събитията, предхождали изоставянето

          Никола Павлов -
          Българските власти настояват Турция да даде пълна информация за това как и при какви обстоятелства танкерът „Кайрос“ е навлязъл в българските териториални води и...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions