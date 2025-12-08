Външният министър: Турция да изясни причините и начина за навлизане на танкера в български води

Министърът на външните работи Георг Георгиев и вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов проведоха среща с посланика на Турция у нас Мехмет Уянък, на която настояха Анкара да даде подробна информация за обстоятелствата около навлизането и изоставянето на танкера „Кайрос“ в български териториални води. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

Искане за яснота от Турция

Срещата е била инициирана от българска страна още в петък, в контекста на необходимостта от незабавно и пълно изясняване на причините, довели до инцидента край Ахтопол.

Министър Георгиев е поискал информация за причините и начина, по който плавателният съд е навлязъл в българските териториални води, подчертавайки очакването за открито и конструктивно съдействие от турските институции.

Министърът на транспорта Гроздан Караджов е представил детайлна информация за движението на влекача Timur Bey, който е буксирал танкера от турски към български води, както и конкретните координати на маршрута.

Според данните движението е било насочено пряко към българския бряг, с навлизане в нашите води и изоставяне на танкера на шест мили от бреговата ивица.

Акцент върху сигурността в Черно море

Разговорът е обхванал и въпроси, свързани с регионалната сигурност.

Георг Георгиев е подчертал стратегическата роля на Черно море за Европа и трансатлантическата общност, особено на фона на продължаващата руска агресия срещу Украйна.

Той е акцентирал върху необходимостта от:

засилена координация в НАТО,

подобрена ситуационна осведоменост,

ефективни мерки срещу хибридни заплахи.

МВнР увери, че ще продължи да следи случая и да координира действията си със съответните партньори и институции.

Продължава евакуацията на екипажа от „Кайрос“

По-рано днес четирима души от екипажа бяха евакуирани чрез операция на ВМС с хеликоптер „Пантер“. Това е втора успешна евакуация след изведените по въздух трима моряци на 7 декември.

Евакуираните вчера са настанени във Варна, а на борда междувременно са доставени:

храна,

вода,

дизелов генератор.

По решение на корабособственика трима души ще останат на кораба, тъй като присъствието на екипаж предотвратява юридически претенции към собствеността върху плавателния съд.