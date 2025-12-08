Вулин: Решението на Сърбия да не удължи санкциите срещу Русия е акт на суверенитет

Решението на Белград да не се присъедини към удължаването на санкциите на ЕС срещу Русия е действие на „суверенна държава“ и е възможно само ако „нашата държава е сръбска“. Това заяви Александър Вулин в коментар относно позицията на Сърбия спрямо европейските мерки срещу Москва.
Той поздрави президента Александър Вучич за „упоритостта да не отстъпи“, като отбеляза, че част от министрите в правителството не споделят неговата позиция. Според Вулин пониженият процент на съответствие с външната политика на ЕС прави решението „още по-важно и ценно“.
Кой е Александър Вулин?
Вулин, лидер на Социалистическото движение, е смятан за един от най-близките политически съюзници на президента Вучич.
Той открито се обявява за прекратяване на преговорите за членство в Европейския съюз.
Подкрепя присъединяване на Сърбия към БРИКС.
Отличен е с високи руски държавни награди.
Известен е и с подкрепата си за концепцията за „Сръбски свят“, която нарича „хегемонистичен проект“, който „нищо не може да спре“.
Позицията му отново подчертава вътрешното разцепление в Белград относно външнополитическата ориентация на страната — между европейската интеграция и стремежа към по-близки отношения с Москва и Пекин.
