      вторник, 09.12.25
          Зеленски: Новата версия на мирния план ще бъде представена на САЩ на 9 декември

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че обновена версия на мирния план, изготвена след срещата му с европейските лидери, ще бъде представена на Съединените щати на 9 декември, предаде „Ройтерс“.

          „Мисля, че планът ще бъде готов някъде до утре вечер. Мисля, че ще го проучим отново и ще го представим на Съединените щати“, заяви Зеленски.

          Той уточни, че структурата на плана е редуцирана от 28 на 20 точки, но въпреки това няма постигнат компромис по ключовия териториален въпрос.

          Срещата в Лондон

          На 8 декември Зеленски пристигна в Лондон, където проведе разговори с:

          • британския премиер Киър Стармър,
          • германския канцлер Фридрих Мерц,
          • френския президент Еманюел Макрон.

          Тримата лидери обсъдиха напредъка на преговорите в рамките на международните усилия за прекратяване на войната, както и европейската позиция преди следващия етап от разговорите със САЩ.

