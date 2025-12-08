Зеленски: Новата версия на мирния план ще бъде представена на САЩ на 9 декември

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че обновена версия на мирния план, изготвена след срещата му с европейските лидери, ще бъде представена на Съединените щати на 9 декември, предаде „Ройтерс“.
Той уточни, че структурата на плана е редуцирана от 28 на 20 точки, но въпреки това няма постигнат компромис по ключовия териториален въпрос.
Срещата в Лондон
На 8 декември Зеленски пристигна в Лондон, където проведе разговори с:
британския премиер Киър Стармър,
германския канцлер Фридрих Мерц,
френския президент Еманюел Макрон.
Тримата лидери обсъдиха напредъка на преговорите в рамките на международните усилия за прекратяване на войната, както и европейската позиция преди следващия етап от разговорите със САЩ.
