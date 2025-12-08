Зеленски: Нямаме законно или морално право да отстъпваме украинска територия

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев не може и няма да отстъпва земя на Русия като част от каквато и да е сделка за край на почти четиригодишната руска инвазия.

„Предвиждаме ли да отстъпваме територии? Нямаме законно право да го направим съгласно украинското законодателство, нашата конституция и международното право. И нямаме никакво морално право“, каза Зеленски по време на онлайн пресконференция. - Реклама -

Президентът подчерта, че позицията на Украйна е основана както на закона, така и на принципна етична позиция към защитата на националната си територия.

Зеленски: Президентът Тръмп очевидно иска да сложи край на войната

Зеленски коментира и ролята на текущия президент на Америка Доналд Тръмп, след като бе запитан дали има доверие на американските посредници:

„Президентът Тръмп очевидно иска да сложи край на войната. И това е факт.“

Той отбеляза, че САЩ остават силен партньор, въпреки различията в мненията сред европейските държави относно подхода към Украйна.

Зеленски подчерта, че преговарящият екип на САЩ работи активно:

„Виждам колко усилено работи Джаред; те работят с Уиткоф. Има много преговарящи и виждам, че те искат войната да приключи. Това не е игра от страна на Съединените щати.“

„Не вярваме на Русия“ – необходимост от ясни принципи в преговорите

Зеленски предупреди, че всяко споразумение трябва да е изградено върху конкретни и надеждни принципи, за да се избегне бъдеща руска агресия.