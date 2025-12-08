Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев не може и няма да отстъпва земя на Русия като част от каквато и да е сделка за край на почти четиригодишната руска инвазия.
Президентът подчерта, че позицията на Украйна е основана както на закона, така и на принципна етична позиция към защитата на националната си територия.
Зеленски: Президентът Тръмп очевидно иска да сложи край на войната
Зеленски коментира и ролята на текущия президент на Америка Доналд Тръмп, след като бе запитан дали има доверие на американските посредници:
Той отбеляза, че САЩ остават силен партньор, въпреки различията в мненията сред европейските държави относно подхода към Украйна.
Зеленски подчерта, че преговарящият екип на САЩ работи активно:
„Не вярваме на Русия“ – необходимост от ясни принципи в преговорите
Зеленски предупреди, че всяко споразумение трябва да е изградено върху конкретни и надеждни принципи, за да се избегне бъдеща руска агресия.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев не може и няма да отстъпва земя на Русия като част от каквато и да е сделка за край на почти четиригодишната руска инвазия.
Президентът подчерта, че позицията на Украйна е основана както на закона, така и на принципна етична позиция към защитата на националната си територия.
Зеленски: Президентът Тръмп очевидно иска да сложи край на войната
Зеленски коментира и ролята на текущия президент на Америка Доналд Тръмп, след като бе запитан дали има доверие на американските посредници:
Той отбеляза, че САЩ остават силен партньор, въпреки различията в мненията сред европейските държави относно подхода към Украйна.
Зеленски подчерта, че преговарящият екип на САЩ работи активно:
„Не вярваме на Русия“ – необходимост от ясни принципи в преговорите
Зеленски предупреди, че всяко споразумение трябва да е изградено върху конкретни и надеждни принципи, за да се избегне бъдеща руска агресия.
И защо я отстъпвате тогава? Ти и уршула и макроновци на фронта да зарадвате цяла европа.
Че кой ви иска украинска територия? Върнете руската, която и така вече е тяхна.
Че кой ви иска украинска туритория? Върнете руската, която и така вече е тяхна.