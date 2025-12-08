НА ЖИВО
      вторник, 09.12.25
          Зеленски: Нямаме законно или морално право да отстъпваме украинска територия

          Снимка: БГНЕС
          Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев не може и няма да отстъпва земя на Русия като част от каквато и да е сделка за край на почти четиригодишната руска инвазия.

          „Предвиждаме ли да отстъпваме територии? Нямаме законно право да го направим съгласно украинското законодателство, нашата конституция и международното право. И нямаме никакво морално право“, каза Зеленски по време на онлайн пресконференция.

          Президентът подчерта, че позицията на Украйна е основана както на закона, така и на принципна етична позиция към защитата на националната си територия.

          Зеленски: Президентът Тръмп очевидно иска да сложи край на войната

          Зеленски коментира и ролята на текущия президент на Америка Доналд Тръмп, след като бе запитан дали има доверие на американските посредници:

          „Президентът Тръмп очевидно иска да сложи край на войната. И това е факт.“

          Той отбеляза, че САЩ остават силен партньор, въпреки различията в мненията сред европейските държави относно подхода към Украйна.

          Зеленски подчерта, че преговарящият екип на САЩ работи активно:

          „Виждам колко усилено работи Джаред; те работят с Уиткоф. Има много преговарящи и виждам, че те искат войната да приключи. Това не е игра от страна на Съединените щати.“

          „Не вярваме на Русия“ – необходимост от ясни принципи в преговорите

          Зеленски предупреди, че всяко споразумение трябва да е изградено върху конкретни и надеждни принципи, за да се избегне бъдеща руска агресия.

          „Важно е да разберете конкретните принципи, по които се договаря войната, за да избегнете риска от повторение, тъй като не вярваме на Русия.“

          3 КОМЕНТАРА

          1. И защо я отстъпвате тогава? Ти и уршула и макроновци на фронта да зарадвате цяла европа.

