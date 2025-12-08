Желязков: Днешната тристранка е от изключително значение

Днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) е от изключително значение заради високите обществени очаквания и политическата обстановка в страната. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в началото на заседанието, на което се обсъждат проектите за бюджетите на НЗОК и ДОО за 2026 година.
Премиерът подчерта, че това е третият опит през годината да бъде постигнато съгласие в рамките на тристранния диалог – „първият успешен, вторият неуспешен“. Желязков изрази надежда, че именно настоящото заседание ще доведе до консенсус по ключовите проектобюджети.
Той подчерта, че проектът трябва да бъде възможен не само за парламентарното мнозинство, но и за социалните партньори, за да изпълни социалните и икономическите цели на държавата, особено през първата половина на 2026 г.
Няма никакво значение измислената „тристранка“! ОСТАВКА!
Вече не може да заблудиш никого, СЛАМЕН ЧОВЕКО!
Успех
Че не ги искаме го разбрахме И понеже го знаем НЕ се постарая Разкажи ни за ВОДОПАДА
Не ви искат, не го ли разбрахте
Скоро двустранка, едностранка и безстранка.
ОСТАВКА
ОСТАВКА
Водопад вече въобще не ни интересуват простотиите ви тристранки едностранки диплянки и тиквоч. ОСТАВА САМО ЕДИН ДЕН И…….
ОС-ТАВ-КА!!!
Тристранка от изключителни олигархични престъпници!!!
Оставка Водопад Хаяши!
Октоподът на мафията ни притиска и задушава с пълна сила! Време е да отрежем пипалата му и да се освободим!
Съд и затвор!
Г- н Водопад , при тази инфлация, растеж на цените, кражбите на ГЕРБ, как един милион бедни пенсионери ще изкарат до 01.07. или искате да измрат за да направите икономии ! Оставка ! Пенсии от 01.01.2026 г. за бедните ,резултат от крадливото управление на ГЕРБ !!!
Оставка!