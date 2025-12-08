НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 08.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Желязков: Днешната тристранка е от изключително значение

          16
          91
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) е от изключително значение заради високите обществени очаквания и политическата обстановка в страната. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в началото на заседанието, на което се обсъждат проектите за бюджетите на НЗОК и ДОО за 2026 година.

          - Реклама -

          Премиерът подчерта, че това е третият опит през годината да бъде постигнато съгласие в рамките на тристранния диалог – „първият успешен, вторият неуспешен“. Желязков изрази надежда, че именно настоящото заседание ще доведе до консенсус по ключовите проектобюджети.

          „Бюджетната рамка за следващата година е сред най-обсъжданите, но по парадоксален начин остави впечатление като най-малко обсъждана“, посочи премиерът.

          Йотова: Този вот на недоверие е по-различен от предходните Йотова: Този вот на недоверие е по-различен от предходните

          Той подчерта, че проектът трябва да бъде възможен не само за парламентарното мнозинство, но и за социалните партньори, за да изпълни социалните и икономическите цели на държавата, особено през първата половина на 2026 г.

          „Ключово е проектът да бъде подкрепен от тристранния съвет, а не просто да е приемлив за социалните партньори“, заяви Желязков. „Това не е политически смокинов лист за бъдещето на кабинета. Това е необходимо, за да влезем в 2026 г. с бюджет, приет от Народното събрание, възможно най-консенсусно.“

          Днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) е от изключително значение заради високите обществени очаквания и политическата обстановка в страната. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в началото на заседанието, на което се обсъждат проектите за бюджетите на НЗОК и ДОО за 2026 година.

          - Реклама -

          Премиерът подчерта, че това е третият опит през годината да бъде постигнато съгласие в рамките на тристранния диалог – „първият успешен, вторият неуспешен“. Желязков изрази надежда, че именно настоящото заседание ще доведе до консенсус по ключовите проектобюджети.

          „Бюджетната рамка за следващата година е сред най-обсъжданите, но по парадоксален начин остави впечатление като най-малко обсъждана“, посочи премиерът.

          Йотова: Този вот на недоверие е по-различен от предходните Йотова: Този вот на недоверие е по-различен от предходните

          Той подчерта, че проектът трябва да бъде възможен не само за парламентарното мнозинство, но и за социалните партньори, за да изпълни социалните и икономическите цели на държавата, особено през първата половина на 2026 г.

          „Ключово е проектът да бъде подкрепен от тристранния съвет, а не просто да е приемлив за социалните партньори“, заяви Желязков. „Това не е политически смокинов лист за бъдещето на кабинета. Това е необходимо, за да влезем в 2026 г. с бюджет, приет от Народното събрание, възможно най-консенсусно.“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          460 евро майчинство: Голямото увеличение за родителите през 2026!

          Пламена Ганева -
          Размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст се увеличава до 460,17 евро. Това е разписано в проекта на Закона за бюджета...
          Политика

          Голямата финансова рамка: Какво носи Бюджет 2026 за хората и бизнеса

          Пламена Ганева -
          Правителството одобри Законопроекта за държавния бюджет на България за 2026 г., както и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза 2026–2028 г., които отразяват новите икономически очаквания...
          България

          Правителството одобри проекта за държавния бюджет за 2026 г.

          Пламена Ганева -
          Министерският съвет одобри проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г., както и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026–2028...

          16 КОМЕНТАРА

          4. Че не ги искаме го разбрахме И понеже го знаем НЕ се постарая Разкажи ни за ВОДОПАДА

          9. Водопад вече въобще не ни интересуват простотиите ви тристранки едностранки диплянки и тиквоч. ОСТАВА САМО ЕДИН ДЕН И…….

          13. Октоподът на мафията ни притиска и задушава с пълна сила! Време е да отрежем пипалата му и да се освободим!

          15. Г- н Водопад , при тази инфлация, растеж на цените, кражбите на ГЕРБ, как един милион бедни пенсионери ще изкарат до 01.07. или искате да измрат за да направите икономии ! Оставка ! Пенсии от 01.01.2026 г. за бедните ,резултат от крадливото управление на ГЕРБ !!!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions