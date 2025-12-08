Желязков: Днешната тристранка е от изключително значение

Днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) е от изключително значение заради високите обществени очаквания и политическата обстановка в страната. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в началото на заседанието, на което се обсъждат проектите за бюджетите на НЗОК и ДОО за 2026 година.

Премиерът подчерта, че това е третият опит през годината да бъде постигнато съгласие в рамките на тристранния диалог – „първият успешен, вторият неуспешен“. Желязков изрази надежда, че именно настоящото заседание ще доведе до консенсус по ключовите проектобюджети.

„Бюджетната рамка за следващата година е сред най-обсъжданите, но по парадоксален начин остави впечатление като най-малко обсъждана“, посочи премиерът.

Той подчерта, че проектът трябва да бъде възможен не само за парламентарното мнозинство, но и за социалните партньори, за да изпълни социалните и икономическите цели на държавата, особено през първата половина на 2026 г.