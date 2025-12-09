Актьор, участвал в сериала „Слуга на народа“, загина на фронта в Украйна

Сражавалият се в редиците на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Иван Кононенко, известен с участието си като актьор в сериала на Володимир Зеленски „Слуга на народа“, е загинал на фронта в битка с Русия.

Информацията беше потвърдена от Украинската държавна агенция за кино.

Освен „Слуга на народа“, който донесе популярност на президента на Украйна, Кононенко участва и в други телевизионни сериали.