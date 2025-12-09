Актьор, участвал в сериала „Слуга на народа“, загина на фронта в Украйна

Сражавалият се в редиците на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Иван Кононенко, известен с участието си като актьор в сериала на Володимир Зеленски „Слуга на народа“, е загинал на фронта в битка с Русия.
Информацията беше потвърдена от Украинската държавна агенция за кино.
Освен „Слуга на народа“, който донесе популярност на президента на Украйна, Кононенко участва и в други телевизионни сериали.
Това не е на добре😥
Загинаха милиони млади хора но важното е да се изтъкне актьор от квартал 95 саратник на зеленски изтъкнете и колко саратници от квартал 95 участват в куропционната схема източила милярди помощи от Европа и Америка
Plamen Nikolov Ch ти много ли жалиш за тези укри
И какво от това
Plamen Nikolov Ch объркал си се. При размяна на труповете Украйна нямаше какво да върне, а руските хладилни камиони нямаше къде и кой да приеме. Укрофил.
То както е тръгнало няма да остане жив Украинец
Добре е постъпил !
Plamen Dotchevsky взимай пример.