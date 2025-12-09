НА ЖИВО
          Актьор, участвал в сериала „Слуга на народа", загина на фронта в Украйна

          Сражавалият се в редиците на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Иван Кононенко, известен с участието си като актьор в сериала на Володимир Зеленски „Слуга на народа“, е загинал на фронта в битка с Русия.

          Информацията беше потвърдена от Украинската държавна агенция за кино.

          Освен „Слуга на народа“, който донесе популярност на президента на Украйна, Кононенко участва и в други телевизионни сериали.

          Украинският офицер „Алекс": ВСУ стабилизираха ситуацията в Днепропетровска област в сравнение с предните месеци

          Ситуацията за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на фронта в Днепропетровска област се е стабилизирала донякъде в сравнение с предходните месеци – руската армия...
          Украински военен експерт: ВСУ държат до 50 процента от Покровск, но няма подобрение на ситуацията

          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) удържат до 50 процента от територията на Покровск, но не се вижда подобрение на ситуацията на този участък от...
          Силите за отбрана на Юга на Украйна: Руската армия щурмува Гуляйполе, опитва се да го обкръжи и да отреже гарнизона от логистика

          Руската армия продължава щурма на Гуляйполе. Сега руската пехота се опитва да отреже града от логистичните пътища в Запорожка област и да го обкръжи...

          2. Загинаха милиони млади хора но важното е да се изтъкне актьор от квартал 95 саратник на зеленски изтъкнете и колко саратници от квартал 95 участват в куропционната схема източила милярди помощи от Европа и Америка

          5. Plamen Nikolov Ch объркал си се. При размяна на труповете Украйна нямаше какво да върне, а руските хладилни камиони нямаше къде и кой да приеме. Укрофил.

