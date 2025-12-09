НА ЖИВО
          Анастасия Гешева: Мястото на българския народ е в една славянска цивилизация

          В свое участие в предаването „Политика и спорт“ Анастасия Гешева представя философски поглед към ролята на България в съвременния свят. Според нея българите „многократно са минавали през кризи и дори през унищожение“, което е изградило уникална устойчивост. Тя изтъква, че народът ни „по-бързо и по-добре от всички други народи в Европа“ би могъл да се справи с големи промени именно заради историческия си опит.

          Гешева подчертава и цивилизационния избор на страната, като заявява, че „мястото на българския народ е в една славянска цивилизация“, свързана с Русия, но не като сляпо следване, а като равнопоставена общност, в която България има „своето централно място“. Според нея бъдещото развитие изисква фокус върху собствените ресурси и дарби, защото „не можем да станем народ богат като Швейцария, но сме богати с други ценности“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          „Ние сме на работа тук“: Объркани послания и признания белязаха протеста на „ДПС-Ново начало“ във Враца

          Владимир Висоцки -
          Репортаж на журналиста от ТВ Евроком Златина Петкова и операторът Мирослав Цонев разкри любопитни детайли от провелия се във Враца протест, организиран от „ДПС-Ново...
          Крими

          Мащабна акция на отряд „Кобра“ в София: Разследват финансирането на протестите от 1 декември

          Екип Евроком -
          Масирана полицейска операция се провежда днес на територията на столицата, като действията на органите на реда са фокусирани върху разкриването на схеми за незаконно...
          Политика

          ОФИЦИАЛНО: Бюджет 2026 е приет на първо четене в парламентарната комисия

          Никола Павлов -
          Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание прие на първо четене проекта за Държавен бюджет за 2026 година. Ресорната комисия одобри също така...

