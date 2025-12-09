Анастасия Гешева: Мястото на българския народ е в една славянска цивилизация

В свое участие в предаването „Политика и спорт“ Анастасия Гешева представя философски поглед към ролята на България в съвременния свят. Според нея българите „многократно са минавали през кризи и дори през унищожение“, което е изградило уникална устойчивост. Тя изтъква, че народът ни „по-бързо и по-добре от всички други народи в Европа“ би могъл да се справи с големи промени именно заради историческия си опит.

Гешева подчертава и цивилизационния избор на страната, като заявява, че „мястото на българския народ е в една славянска цивилизация“, свързана с Русия, но не като сляпо следване, а като равнопоставена общност, в която България има „своето централно място“. Според нея бъдещото развитие изисква фокус върху собствените ресурси и дарби, защото „не можем да станем народ богат като Швейцария, но сме богати с други ценности“.